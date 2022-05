Idealne połączenie stylu i technologii. Huawei Watch GT 3 Pro blisko smartwatchowej perfekcji

Huawei Watch GT 3 Pro to dwa zegarki w aż pięciu wariantach

Źródło: Huawei

Każda generacja zegarków Huawei to kolejne praktyczne funkcje

Dla sportowca, dla businesswoman, dla każdego

Perfekcyjne połączenie jakości i stylu

Kup teraz, a załapiesz się na świetne promocje

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Elite Tytanowy – 2199 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro Classic 46 mm – 1699 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro Sport 46 mm – 1699 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant – 2399 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Classic – 1999 złotych

Na przestrzeni minionych lat testowałem niemal wszystkie inteligentne zegarki Huawei. Od samego początku chwaliłem je za wysoką jakość wykonania, atrakcyjny wygląd, precyzyjnie działający moduł nawigacji oraz przystępne ceny. Testując większość modeli miałem szansę obserwować to, jak producent czyni swoje urządzenia coraz lepszymi.Od niedawna w Polsce kupić można najnowsze zegarki z seriii nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że są to najlepsze i najbardziej zaawansowane technologicznie smartwatche tego producenta, które jednocześnie reprezentują najwyższy poziom stylu i elegancji.Na serię Huawei Watch GT 3 Pro składają się dwa zegarki w kilku odmianach. Pierwszy stanowi propozycję dla mężczyzn lub po prostu osób z płaskim lub w większych rozmiarów nadgarstkiem. Zamknięty w tytanowej kopercie o średnicy 46 mm Huawei Watch GT 3 Pro Titanium wyposażono w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli.Mniejszy smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro Elegant jest z kolei stylową propozycją zamkniętą w ceramicznej kopercie o średnicy 43 milimetrów, wyposażoną w 1,32-calowy panel AMOLED o identycznej jak poprzednik rozdzielczości. Założę się, że zakocha się w nim wiele pań.W obrębie obydwóch modeli wybierać można spośród paru wariantów. Większy dostępny jest z paskiem z fluoroelastomeru, klasycznym skórzanym oraz z tytanową bransoletą. Ekran tego ostatniego pokryty jest szkłem szafirowym, gwarantującym mu zwiększoną odporność na zarysowania. Mniejszy kupić można w wydaniu klasycznym z paskiem lub z ceramiczną bransoletą i szkłem szafirowym. W mojej ocenie zwłaszcza ostatni z zegarków wygląda absolutnie fenomenalnie na kobiecym nadgarstku.Oba modele różnią się od siebie nie tylko tym, co widoczne na pierwszy rzut oka. Firma Huawei przyzwyczaiła konsumentów do tego, że zegarki tej marki oferują długi czas działania na baterii. Huawei Watch GT 3 Pro oferuje nawet 14 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. W przypadku bardziej kompaktowego urządzenia czas ten wynosi z oczywistych względów nieco mniej, bowiem 7 dni. Oczywiście korzystanie z GPS skróci w pewnym stopniu te wyniki. Co niezwykle istotne, zaledwie 10 minut ładowania w każdym z przypadków zapewni cały dzień działania.Jak przystało na dobrej klasy smartwatche, nowe Huawei Watch GT 3 Pro oferują całą masę zróżnicowanych tarcz. Te z pewnej odległości wyglądają tak dobrze, a nawet lepiej niż analogowe tarcze z o wiele droższych klasycznych zegarków. Poza tarczami wgranymi w urządzenia użytkownicy mogą wybierać spośród propozycji ze sklepu AppGallery.Zegarki Huawei Watch GT 3 Pro po raz pierwszy oferują funkcję analizy EKG, aktywowaną dedykowanym przyciskiem na urządzeniu. Dzięki niemu użytkownik może w czasie rzeczywistym uzyskać dostęp do pomiarów elektrokardiogramu i uzyskania wglądu do rytmu zatokowego serca, ostrzeżeń o migotaniu przedsionków i szczegółowych informacji o pracy serca. Moduł czujnika EKG jeszcze nie jest dostępny w Europie. Zostanie aktywowany przez jedną z nadchodzących aktualizacji.Kolejną nowość stanowi funkcja swobodnego nurkowania. Po raz pierwszy z zegarkami Huawei da się nurkować na głębokość aż 30 metrów, co potwierdza norma EN13319. Wysoka wodoodporność na wodę słodką oraz morską, a także specjalny tryb sportowy czynią z Huawei Watch GT 3 Pro ciekawą propozycję dla miłośników nurkowania. Pośród dostępnych aktywności jest ponad 100 trybów treningowych, w tym jazda na rowerze i bieganie, ale też narciarstwo lub... gra w golfa.Huawei w swoich nowych inteligentnych czasomierzach wykorzystał technologię monitorowania danych TruSeen 5.0+. Za jej pomocą użytkownik zyska pełne spojrzenie na stan fizyczny swojego organizmu. Monitorowanie tętna, stopnia wysycenia krwi tlenem (SpO2), jakości snu, oddychania, czy nawet stresu i cyklu menstruacyjnego pomogą lepiej zadbać o zdrowie.Huawei Watch GT 3 Pro nie są zegarkami wyłącznie dla sportowców. Za sprawą modułu Bluetooth można z ich poziomu prowadzić rozmowy głosowe, bez konieczności sięgania po smartfon. Użytkownik może odbierać oraz odrzucać połączenia, odpowiadać na przychodzące wiadomości lub reagować na alarmy.Dobrej klasy smartwatch to z resztą nie tylko funkcjonalny gadżet, ale też wspaniały, elegancki dodatek do ubioru. W zależności od nastroju oraz okazji użytkownik może zmieniać paski i bransolety - jest ich w końcu cała gama.Co ważne, smartwatche Huawei działają ze smartfonami z HarmonyOS, Androidem oraz z iOS. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie, w której wygodnie śledzić można wszystkie aktywności i analizować liczne dane.Bez wątpienia, tegoroczne zegarki z oferty Huawei przyciągają wzrok bez względu na to czy znajdą się na damskim czy męskim nadgarstku.Wzornictwo klasy premium widoczne jest szczególnie w przypadku stylowego modelu Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą (43mm). Obudowę zegarka wykonano z ceramiki, która idealne pasuje do wielu stylizacji, ale przede wszystkim zapewnia wytrzymałość na korozję i wysoką temperaturę.Smartwatch w wersji tytanowej, jaki i model GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą (43 mm) jest wyposażony w bardzo odporne na zarysowania szkło szafirowe, które pokrywa również czujniki ceramicznej powłoki tylnej. Zapewnia to lepsze przenikanie światła, co umożliwia dokładniejsze monitorowanie tętna użytkownika.Osoby zainteresowane zakupem nowego inteligentnego zegarka mają w tym roku do wyboru naprawdę szeroką gamę wariantów. Ceny zegarków Huawei Watch GT 3 Pro w Polsce wynoszą:Do 5 czerwca oba zegarki kupić można taniej w promocji o 200 złotych, a ponadto otrzymać kuszące gratisy:Do zegarków w wersji 46 mm za złotówkę kupujący otrzyma słuchawki Huawei Freebuds 4 (wartość ok. 499 złotych).Do zegarków w wersji 43 mm za złotówkę kupujący otrzyma słuchawki Huawei Freebuds LipStick (wartość ok. 999 złotych).Dodatkowo do 5 czerwca za pasek do każdego z zegarków zapłacisz jedynie 9 złotych zamiast regularnych 119-349 złotych.