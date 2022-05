Poznaliśmy możliwą specyfikację Samsunga Galaxy Z Fold 4. Szału nie ma

Choć jest kilka ulepszeń.

Samsung przygotowuje się do zaprezentowania swojego nowego, flagowego składanego smartfona - modelu Galaxy Z Fold 4. Do sieci przedostała się prawdopodobna specyfikacja tego urządzenia i trzeba przyznać, że… szału nie ma.Owszem, w Galaxy Z Fold 4 pojawi się kilka ulepszeń, ale fani koreańskiego producenta raczej będą zawiedzeni.





Tipster Yogesh zdradził potencjalną specyfikację modelu Galaxy Z Fold 4. Po nowym flagowcu Samsunga możemy spodziewać się ekranu wewnętrznego o przekątnej 7,6 cala AMOLED z odświeżaniem 120Hz. Zewnętrzny ekran będzie mniejszy, o przekątnej 6,2 cala (HD+) - w tym przypadku również będzie to panel AMOLED z odświeżaniem 120Hz.





Na pierwszy rzut oka specyfikacja nowego Folda wygląda bardzo podobnie do poprzednika - szczególnie pod względem samego ekranu. Jedynym realnym usprawnieniem może być więc tylko procesor oraz aparat na tylnej obudowie. Opcje pamięci masowej pozostają takie same jak u poprzednika. Galaxy Z Fold 4 może mieć również o 4 GB pamięci RAM więcej od Folda3.Czy takie zmiany wystarczą, aby ktoś chciał kupić to urządzenie? Poczekamy, zobaczymy.