Premiera Xiaomi Band 7 Pro z długo wyczekiwanymi funkcjami już w lipcu?

Opaski sportowe i proste smartwatche szturmem zdobyły rynek. Duży udział w sukcesie tego typu urządzeń ma oczywiście Xiaomi za sprawą urządzeń z serii Mi Band, które niską ceną i bogatymi funkcjami podbiły serca użytkowników.



Ewolucja tego typu urządzeń nie jest aż tak dynamiczna jak kiedyś o czym dobitnie przekonaliśmy się obserwując chińską premierę



Przecieki o Xiaomi Band 7 Pro

Przed premierą Xiaomi Smart Band 7 dużo spekulowało się na temat zmian w opasce, a najważniejszą nowością miał być moduł GPS. Jak wiemy, ten nie pojawił się, co spotkało się z falą krytyki ze strony niektórych użytkowników.



Najnowsze przecieki wskazują jednak, że chiński koncern wciąż planuje wypuścić na rynek opaskę z GPS, a ma to być właśnie Xiaomi Band 7 Pro.



Xiaomi Mi Band 7 / foto. Xiaomi



Źródła zaznajomione ze sprawą wskazują, że wersja Pro jest w przygotowaniu. Lokalni blogerzy z Weibo sugerują, że debiutu opaski możemy spodziewać się już w lipcu wraz z premierą smartfonu Xiaomi 12 Ultra.



Jakie ulepszenia zaoferuje Xiaomi Band 7 Pro? Oprócz wspomnianego już modułu GPS do śledzenia lokalizacji użytkownika podczas aktywności fizycznej, możemy otrzymać też większą baterię (podobno 250 mAh) i nieco większy ekran. To wciąż spekulacje, dlatego do doniesień tych należy podchodzić z dużą dozą ostrożności.



Wciąż nie wiadomo, kiedy Xiaomi Smart Band 7 pojawi się w Polsce, trudno też spekulować na temat debiutu niezapowiedzianej jeszcze wersji Pro.



Wkrótce na łamach naszego serwisu będziecie mogli przeczytać wrażenia z użytkowania oraz test Mi Band 7.



