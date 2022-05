realme GT NEO 3 ze zdumiewająco szybkim ładowaniem zadebiutuje w Europie 8 czerwca

Jak szybkie może być ładowanie w smartfonie? Cóż, wielu producentów wciąż stosuje dość powolne ładowarki, a baterię do pełna uzupełnimy w kilkadziesiąt minut. Tymczasem marka realme wprowadzi wkrótce do Europy smartfon z technologią 150W UltraDart Charging.



Najszybciej ładujący się smartfon na świecie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, prowadzi najnowszą serię telefonów GT NEO 3 na europejski rynek.



Według producenta, dzięki zastosowaniu technologii 150W UltraDart Charging w modelu GT NEO 3 150W wystarczy zaledwie 5 minut, aby naładować telefon od 0 do 50%. Natomiast GT NEO 3T, potrzebuje do tego zaledwie 12 minut, co czyni go najszybciej ładującym się smartfonem w swojej kategorii.









Poza wydajnością, nowe modele realme mają wyróżniać się designem, nawiązujących do świata wyścigów i wysokich prędkości.