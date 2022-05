Pierwszy komputer na świecie przekroczył 1 EksaFLOPS mocy obliczeniowej

Najwydajniejszy komputer na świecie

"Superkomputer Frontier napędzany przez technologie AMD i HPE reprezentuje gigantyczny krok naprzód zarówno dla nauki jak i w branży wydajnych systemów obliczeniowych. Nasza współpraca z AMD była szczególnie ważna przy wdrożeniu wiodącej platformy na świecie w dziedzinie nauki obliczeniowej, a ten superkomputer zapewnia naukowcom wydajność, jakiej potrzebują, żeby prowadzić badania z korzyścią dla całej ludzkości. Było to możliwe dzięki połączeniu wydajności procesorów AMD i akceleratorów AMD Instinct z ulepszoną otwartą platformą programistyczną AMD ROCm 5"

W roku 2023 powstanie jeszcze wydajniejszy superkomputer

Wyścig o miano najwydajniejszego superkomputera na świecie trwa od wielu dekad, a sytuacja z przodu stawki zmienia się jak w kalejdoskopie. Firma AMD poinformowała właśnie, iż ludzkość wkroczyła w Erę Eksaskalarną za sprawą nowych, jeszcze większych możliwości superkomputera Frontier. Maszyna jako pierwsza przekroczyła właśnie granicę 1 EksaFLOPS mocy obliczeniowej.Frontier zlokalizowany w Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych zajmuje pierwsze miejsce na listach Top500 i Green500 z wydajnością określaną na 1,102 EksaFLOPS oraz efektywności wynoszącą 62,68 GigaFLOPS na wat. Przy okazji frontier jest najwydajniejszym komputerem na liście GLP-AI z 6,86 EksaFLOPS mocy w domenie sztucznej inteligencji.Superkomputer Frontier wykorzystuje procesoryi akceleratory- powiedział Bronson Messer, dyrektor ds. nauki w Oak Ridge Leadership Computing FacilityAMD EPYC i AMD Instinct są również obecne w trzecim na listach Top500 i Green500 superkomputerze LUMI. Cechuje się on mocą obliczeniową 152 PetaFLOPS i efektywnością 51,63 GigaFLOPS na wat. Łącznie z rozwiązań AMD korzysta połowa spośród 10 najmocniejszych systemów Top500. Na liście są łącznie 94 systemy na bazie rozwiązań AMD, co stanowi aż 95-procentowy wzrost rok do roku.Na początku 2023 roku spodziewane jest uruchomienie superkomputera o mocy ponad 2 EksaFLOPS. Amerykański El Capitan również będzie bazować na CPU i GPU firmy AMD.Źródło: AMD