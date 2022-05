Telewizory TCL na 2022 rok - jest w czym wybierać

TV TCL - telewizory na każdą kieszeń

Telewizory TCL na 2022 r. prezentują się co najmniej dobrze. Firma od kilku lat systematycznie rozbudowuje swoje portfolio. W najnowszej ofercie znajdziemy kilka ciekawych produktów: zarówno zaawansowane odbiorniki MiniLED, dysponujące ponad 1000 stref lokalnego wygaszania, jak i telewizory dla mniej wymagających konsumentów, ale w atrakcyjnych cenach.Podczas odbywającej się kilka dni temu konferencji, TCL zaprezentowało swoje wyniki sprzedażowe na polskim rynku. W ujęciu „ilości sprzedanych telewizorów” udział rynkowy TCL w 1 kwartale 2022 r. wyniósł 10%, co daje trzecią pozycję. Według moich informacji, w tym samym okresie w ujęciu „wartości sprzedaży” TCL zajęło dopiero piąte miejsce. Ciekawie prezentują się cząstkowe dane, według których około 26% sprzedanych przez chińskiego producenta telewizorów stanowiły QLEDy.Najnowszy lineup TCL można podzielić na trzy kategorie: budżetową serię P (P63, P735), QLEDy (C635, C735) oraz Mini LEDy z technologią kropki kwantowej (C835, C935).Jak już wspomniałem, najtańszymi odbiornikami w ofercie TCL są P63 i P735. Modele otrzymały 60 Hz matrycę - jednym słowem telewizory przeznaczone dla mniej wymagającej grupy konsumentów. Warto wspomnieć, że w P735 znajdziemy mikrofon wbudowany w pilocie, umożliwiający korzystanie z asystenta Google.W mojej opinii dopiero produkty od serii C zasługują na uwagę. Telewizory C635, C735 wyróżnia: zastosowanie technologii QLED oraz matrycy typu VA. W modelu C635 oraz C735 w przekątnej 43” i 50” znajdziemy panel o częstotliwości odświeżania 60 Hz, natomiast C735 w rozmiarze 55”, 65”, 75”, 85” został wyposażony w panel 144 Hz, podświetlenie Direct LED, szeroki dostęp do platform streamingowych, system audio sygnowany przez Onkyo.TCL C635 oferują regulowaną podstawkę, która pozwala na umieszczenie pod TV soundbar lub postawienie sprzętu na węższym meblu.Bez dwóch zdań motorem napędowym tegorocznej oferty w kategorii TV przeznaczonej dla graczy będzie model C735, który dysponuje HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Bar, HGiG. Identyczne rozwiązania znajdziemy, co prawda, w wyżej pozycjonowanych urządzeniach, lecz patrząc z pozycji konsumenta poszukującego odbiornika pod konsole, C735 może stanowić niezły wybór pod względem jakości i możliwości technicznych vs. ceny. Przypomnę, C735 w przekątnej 55” to 3 499 zł, a 65” to 4 999 zł.Producent postanowił również, że już od modelu C735 wyposaży odbiorniki w Dolby Vision IQ, filtr niebieskiego światła, tzw. powłokę szeroki kąt.Absolutnym gigantem zaprezentowanym podczas konferencji był C735 w przekątnej 98”. W telewizorze zainstalowano 120 Hz matrycę typu VA o wysokim kontraście statycznym, podświetleniem FALD (192 strefy lokalnego wygaszania). Według producenta, odbiornik jest w stanie wygenerować jasność na poziomie 800 nitów.Produkty z segmentu Mini LED chińskiej firmy na pierwszy rzut oka prezentują się bardzo dobrze. W zeszłym roku w redakcji testowaliśmy TCL C825, który według mojej oceny był jednym z lepszych TV w swojej kategorii cenowej. W 2022 r. w serii C835 debiutuje nowa przekątna – 75”.Pod względem ilości zaimplementowanych stref wygaszania, TCL C835 znacznie lepiej prezentuje się od swojego poprzednika z 2021 r, gdyż w 55” znajdziemy 240 strefy, w 65” będzie ich 288, a w 75” - 360. Dla porównania, C825 w 65” oferował tylko 160 stref.Jak wspomniał Marek Maciejewski - Product Development Director Europe TCL - jednym z kluczowych elementów w nowych telewizorach C635, C735, C835, C935 jest zastosowanie najnowocześniejszej matrycy typu VA, zapewniającej statyczny kontrast na poziomie 7000:1.W porównaniu do niżej pozycjonowanych urządzeń, w C835 zainstalowano powłokę antyrefleksyjną oraz obsługę FreeSync Premium, a także obsługę formatu IMAX Enhancement. System audio ma moc 40W (w tym jeden głośnik niskotonowy 20W) i działa w oparciu 2.1 kanałów.Model C935 jest najwyżej pozycjonowanym TV 4K z oferty TCL - jednym słowem, ma on być przysłowiowym creme de la creme w ofercie chińskiego producenta. W przekątnej 65” znajdziemy 1080 stref lokalnego wygaszania, a w 76” – 1920. Śmiem twierdzić, że w porównaniu do zeszłorocznych i tegorocznych odbiorników 4K Mini LED, model C935 jest najlepiej wyposażonym telewizorem na rynku w kategorii liczby stref lokalnego wygaszania.System audio firmowany przez Onkyo w C935 działa na w oparciu 2.1.2 kanałów (moc 70W), w tym jeden głośnik typu subwoofer oraz dwa głośniki typu tweeter, skierowane ku górze i ulokowane na tylnej ścianie TV.Według informacji podanych przez TCL, w C835 tzw. szczytowa jasność sięga 1500 nitów, a w C935 aż 2500 nitów – robi wrażenie. Średnia jasność ma oscylować około 500 nitów. Zarówno C825, jak i C935 oferują 144Hz matrycę.Warto wspomnieć raz jeszcze, że w produktach C835 i C935 znalazły się Game Master Pro, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, panel gracza.Wszystkie telewizory z serii C są kompatybilne z Dolby Atmos oraz obsługują najpopularniejsze formaty HDR (HDR 10, Dolby Vision, HDR10+).Tegoroczną nowością w TV TCL jest kompatybilność z AirPlay 2 i HomeKit, znajdziemy ją w C835, C935 oraz od przekątnej 55” w C73. We wszystkich odbiornikach producent zainstalował system Google TV oparty na Android TV 11 generacji. W serii C (C735, C835, C935) zastosowano 3 GM RAM.W 2022 r. producent zdecydował się poddać swoje piloty liftingowi. Efekt, co prawda, nie powala na kolana, ale śmiało można stwierdzić, że jest to ruch w dobrą stronę. W wybranych modelach (m.in.: całej serii C) znajdziemy dwa piloty: mniejszy, w którym zamontowano mikrofon (działa w oparciu o łącze Bluetooth) oraz większy z klawiaturą numeryczną (na podczerwień).Najnowsza gama telewizorów TCL prezentuje się naprawdę dobrze. Wstępna specyfikacja oraz informacje podawana przez producenta pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na nową ofertę chińskiej firmy. Już niedługo w naszej redakcji zagoszczą: C735, C835 oraz absolutny top w ofercie, czyli C935. Wtedy też przyjdzie czas, aby dobrze sprawdzić wyżej wymienione produkty.