Cieszysz z Samsunga S23 ze Snapdragonem w Polsce? To jednak mało prawdopodobne

Niedawno informowaliśmy o tym, żew swoich flagowych urządzeniach z linii Samsung Galaxy S. Obecnie zależnie od konkretnych rynków, w smartfonach z tej serii widzimy chipy ARM z linii Qualcomm Snapdragon 800 (albo pod nową wersją Snapdragon 8 różnych generacji) lub Samsung Exynos (w najnowszej serii Samsung Galaxy S22, jest to Exynos 2200). W Polsce i wielu innych krajach dostajemy firmowe Exynosy, a chociażby w USA Snapdragony, które są w większości przypadków lepsze niż Samsungowe odpowiedniki. Podobno miało się to zmienić i wszędzie pojawiałyby się Snapdragony.



Brak flagowych Exynosów w 2023 roku? A jednak Samsung pracuje już nad następcą Exynosa 2200

Tak jak informowaliśmy, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Samsung faktycznie musi widzieć to, że Exynosy nieco odstają od Snapdragonów i myśli o czymś lepszym. Ale niekoniecznie z podwórka Qualcomma. Koncern chciałaby rozpocząć wprowadzanie na rynek swoich nowych, zoptymalizowanych układów scalonych w 2025 roku wraz z serią smartfonów Samsung Galaxy S25. Tak, chodzi o nowe projektowane od podstaw układy, a nie ulepszanie z roku na rok dotychczasowych flagowych Exynosów. Projekt jest priorytetem Samsunga, który miały tworzyć zespół 1000 inżynierów, aby osiągnąć ten cel. I tutaj wchodzi właśnie kwestia dwuletniego okresu przejściowego, w którym faktycznie mógłby pojawić się globalnie Qualcomm Snapdragon.

Samsung S5E9935 (next-gen Exynos high-end SoC) codename is "Quadra" (last gen was Pamir). — Roland Quandt (@rquandt) May 26, 2022

Świętowanie przeganiania Exynosów w polskich wersjach Samsungów Galaxy S okazało się raczej przedwczesne

Ale to też mało prawdopodobne. Według kolejnych przecieków Samsung pracuje już mocno nad następcą Exynosa 2200. Wielokrotnie ujawniający wiarygodne informacje Roland Quandts, przekazał na Twitterze, że kolejnym flagowym układem Samsunga dla najmocniejszych smartfonów miałby być Samsung S5E9935 o nazwie kodowej Quadra. Prawdopodobnie jego nazwą handlową będzie Exynos 2300. Nadchodzący SoC miałby być wykonany w procesie technologicznym 3 nm (obecny jest produkowany w 4 nm) i posiadać na pokładzie najnowsze rdzenie firmy ARM oraz ulepszoną wersję grafiki Xclipse opartej na technologii AMD Radeon. Jego masowa produkcja miałaby się rozpocząć jeszcze w tym roku.Raczej nikt nie liczy, że nowy Exynos byłby odłożony do szuflady albo oferowany wyłącznie zewnętrznym firmom. Tym bardziej, że planowane rozpoczęcie produkcji przed końcem 2022 roku sugeruje chęć stworzenia zapasów na potrzeby premiery kolejnych urządzeń z linii Samsunga. Oczywiście jeszcze wiele może się zmienić, więc nawet jeśli nieoficjalne doniesienia są teraz zgodne z prawdą, to sam koncern przed ujawnieniem swoich planów, może je po prostu zrewidować i zmienić zdanie. Wszystko będzie jasne dopiero w momencie, kiedy Samsung oficjalnie zapowie nowe urządzenia lub chociażby sam chip. Jednak ciężko liczyć na to, aby w przyszłym czy nawet jeszcze kolejnym roku można było kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji flagowe Samsungi z układami Qualcomma (nie licząc takich wyjątków jak wersje FE). No chyba, że okres przejściowy potrwa tylko w 2024 roku.