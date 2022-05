Rosjanie znaleźli wątpliwą alternatywę dla procesorów Intel i AMD

Rosjanie chcą kupić procesory z Chin

Zhaoxin dementuje doniesienia

Wiele firm, w tym Intel i AMD , wstrzymało dostawy swoich produktów do Rosji w obliczu agresji wojskowej tego kraju w Ukrainie. Federacja Rosyjska ma gigantyczny problem z pozyskiwaniem nowych procesorów w architekturze x86, co przekłada się nie tylko na spadek produkcji w kraju, ale też spowolnienie rozwoju postępu technologicznego. Wygląda na to, że aby rozwiązać ten problem, Rosjanie mają rzekomo sięgnąć po chińskie procesory Zhaoxin x86.Według raportu przygotowanego przez Habr, firma Dannie odpowiedzialna za projektowanie płyt głównych osadza w nich chińskie procesory Zhaoxin x86. To jedyna dostępna dla Rosjan alternatywa dla układów AMD, Intel i TSMC.Firma Dannie zaprojektowała płytę główną BX-Z60A w formacie micro-ATX, w której osadzony został układ KaiXian KX-6640MA firmy Zhaoxin z ośmioma rdzeniami opartymi na mikroarchitekturze LuJiaZui. SoC jest taktowany w zakresie częstotliwości 2,1-2,7 GHz, ma 4 MB pamięci podręcznej L2, 16 linii PCIe 3.0 i ma zintegrowaną grafikę, a wszystko to w 25-watowym TDP. Nazwa brzmi znajomo? Rosjanie wykorzystali go w swoim "narodowym" laptopie Tonk TN4004. Jego wydajność pozostawia wiele do życzenia. NaprawdęPrzedstawiciel firmy Zhaoxin w oświadczeniu przekazanym Tom's Hardware powiedział, że firma koncentruje się wyłącznie na działalności w Chinach. Zhaoxin nie ma na razie zamiaru sprzedawać swoich produktów do innych krajów. Zhaoxin rozesłało również komunikaty do swoich partnerów, aby zaznajomić ich z polityką firmy i zapewnić, że ją rozumieją.Czy faktycznie coś jest na rzeczy? Jedno jest pewne:Źródło: Habr Tom’s Hardware , zdj. tyt. Canva Pro