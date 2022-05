Chciałbyś szybki SSD PCIe 5.0? Możliwe, że twoja płyta będzie miała za wąskie złącze

Odkąd w komputerach stacjonarnych i laptopach zadomowiły się nośniki SSD M.2, to najpopularniejszą opcją są modele o fizycznej wielkości M.2 2280. Spotyka się też w mniejszym stopniu krótsze wersje (M.2 2230, M.2 2242, M.2260, głównie w ultrabookach, tabletach lub innych małych komputerach przenośnych) czy sporadycznie M.2 22110 dla bardziej profesjonalnych zastosowań. W zasadzie gniazdo M.2 nie musi być używane tylko przez SSD i stosuje się też inne szerokości. Można też znaleźć na nim powszechnie moduły WiFi lub LTE w laptopach, rzadziej w desktopach.



Płyty główne na nadchodzących procesorów AMD miałyby mieć szersze niż obecne gniazda M.2 25110

Okazuje się, że przyszłe modele SSD M.2 mogą być zaopatrzone w szersze gniazda, a nie tylko M.2 22xx. Według nieoficjalnych przecieków z materiałami Gigabyte, nowe płyty główne Gigabyte X670 Aorus Pro AX, X670 Aorus Master, X670 Aorus Xtreme i X670 Aero D dla procesorów AMD miałyby mieć konektory M.2 25110 specjalnie dla SSD M.2 PCIe 5.0. Jasno z tego wynika, że część przyszłych nośników SSD będzie szersza niż dotychczasowe 22xx i teoretycznie nie będzie fizycznie pasować do dotychczasowych płyt głównych.





Grafika opisująca szczegóły techniczne przyszłej płyty głównej X670 Aorus Master / Foto: techpowerup



Potwierdzeniem miałyby być nawet rysunki techniczne dla formatu Type 25110-D8-M umieszczonego w przecieku z Gigabyte. W zasadzie szerokość 25 mm dla SSD M.2 nie miałaby być niczym zupełnie nowym, bo organizacja PCI-SIG wprowadziła ją w swoich dokumentach już pod koniec 2020 roku, ale po cichu bez rozgłosu. W takim razie dopiero teraz miałyby się pojawić pierwsze sprzęty zgodne z tą nową wersją standardu.



Czy nowy standard SSD M.2 25110 może faktycznie tak wiele zmienić?

Różnica szerokości wynosząca mniej niż pół milimetra nie jest dużą zmianą. Raczej nie wpłynie na możliwości upchnięcia dużo większej liczby chipów różnego typu na PCB nowych SSD M.2 NVMe. Podobno standard miałby zapewnić nieco więcej miejsca na chłodzenie w przypadku wyjątkowo wydajnych nośników SSD PCIe 5.0 czy nawet polepszyć rozpraszanie ciepła z powodu samego nieco większego laminatu. Pamiętajmy, że już modele PCIe 4.0 otrzymywały dość często naprawdę pokaźne radiatory. W przypadku PCIe 5.0 może być podobnie.



Potwierdzeniem miałyby być nawet rysunki techniczne dla formatu Type 25110-D8-M umieszczonego w przecieku z Gigabyte. W zasadzie szerokość 25 mm dla SSD M.2 nie miałaby być niczym zupełnie nowym, bo organizacja PCI-SIG wprowadziła ją w swoich dokumentach już pod koniec 2020 roku, ale po cichu bez rozgłosu. W takim razie dopiero teraz miałyby się pojawić pierwsze sprzęty zgodne z tą nową wersją standardu.Różnica szerokości wynosząca mniej niż pół milimetra nie jest dużą zmianą. Raczej nie wpłynie na możliwości upchnięcia dużo większej liczby chipów różnego typu na PCB nowych SSD M.2 NVMe. Podobno standard miałby zapewnić nieco więcej miejsca na chłodzenie w przypadku wyjątkowo wydajnych nośników SSD PCIe 5.0 czy nawet polepszyć rozpraszanie ciepła z powodu samego nieco większego laminatu. Pamiętajmy, że już modele PCIe 4.0 otrzymywały dość często naprawdę pokaźne radiatory. W przypadku PCIe 5.0 może być podobnie.

Szczegóły techniczne standardu M.2 25110 / Foto: techpowerup



Interesującą sprawą wydaje się kwestia samego konektora. Na grafikach poglądowych wydaje się mieć taki sam rozmiar, jak w przypadku SSD M.2 2280 czy ogólnie całej rodziny SSD M.2 22xx. Jeśli okaże się to prawdą, to nowy standard nie musi zmieniać tak wiele. Wiele płyt głównych powinno mieć dodatkowy bufor 1,5 mm po każdej ze stron slotu na SSD M.2. Jeśli jednak standardy M.2 22xx i 25xx będą niekompatybilne elektronicznie lub nowy fizycznie raczej nie będzie pasować w sloty dotychczasowych płyt, zawsze pozostają przejściówki czy nowsze rewizje płyt głównych pod procesory Intel Core 12 generacji. W końcu do tej pory Intelowe płyty miały co najwyżej gniazda M.2 22110, mimo że są pierwszymi konstrukcjami wspierającymi M.2 PCIe 5.0. Poza tym przecież nie będzie obowiązku opracowywania SSD tylko na M.2 25xx. Równie dobrze wiele modeli mogłoby dostać wymiary z rodziny M.2 22xx.





Nadchodzą SSD PCIe 5.0 M.2 25110.