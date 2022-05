Szukasz pojemnej obudowy? Zalman Z10 DUO zmierza do Polski

Zalman Z10 DUO - pojemna obudowa komputerowa

Osoby poszukujące nowej obudowy lub pragnące stworzyć nowy komputer w oparciu o ładną "skrzynkę" otrzymały właśnie nową alternatywę. Zalman Z10 DUO to najnowsza przestronna obudowa z czterema wentylatorami ARGB. Pomieści płyty główne w standardzie ATX, mATX lub Mini-ITX, a jej wymiary to 481 x 220 x 488 mm.Zalman Z10 DUO w środku pomieści kartę graficzną o długości nawet 395 milimetrów i chłodzenie powietrzne o wysokości do 173 mm - w praktyce niemal każde (każde?) dostępne na rynku. Na dole znalazła się przestrzeń dla zasilacza o długości do 200 mm, mieszcząca okablowanie także niemodularnych zasilacz.