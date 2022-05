Polski oddział HP ma już 30 lat. Firma spory nacisk kładzie na gaming, bezpieczeństwo i druk

Historia HP sięga 1939 roku. Wcześniej znane jako Hewelett-Packard Company zostało założone jak wiele tego typu biznesów w USA. Co ciekawe mało brakowało, a znalibyśmy alternatywną nazwę Packard-Hewelett i PH. Współzałożyciele zadecydowali o kolejności swoich nazwisk za pomocą rzutu monetą. Polski oddział koncernu oczywiście nie jest aż tak stary, ale powstał w pierwszych latach zaraz po wprowadzeniu gospodarski wolnorynkowej. HP Polska jest obecny na rynku już od 1992 roku i w zaledwie trzy lata stał się największym przedsiębiorstwem IT w Polsce. HP dysponuje w naszym kraju dwoma oddziałami w Warszawie i Wrocławiu.



Trzy mocne segmenty rynku w ostatnich czasach, to dla HP gaming, bezpieczeństwo i technologia druku

A jak HP wygląda w obecnie? Jeśli jesteście graczami, to zapewne nie zdziwi was fakt, że HP w ostatnim czasie mocno stawiało na gaming. W samym pierwszym kwartale tego roku właśnie ten segment firmy odnotował wzrost o 20 proc. W tym samym czasie Industrial Graphics i 3D również powiększył się o 20 proc., a urządzenia peryferyjne o 40 proc. Sporym udziałem w tego typu urządzeniach było przejęcie takich marek jak gamingowa HyperX (wcześniej należąca do Kingstona) w 2021 roku czy skupiającej się na rozwiązaniach do wideokonferencji Poly.





HyperX od 2021 roku jest gamingową marką należącą do koncernu HP / Foto: HP



Niezmiennie od lat priorytetem dla HP pozostaje też bezpieczeństwo. Według raportu HP Wolf Security, podczas pandemii liczba cyberataków wzrosła aż o 238 proc. Odpowiedzią na ten niepokojący trend jest nowa platforma HP Wolf Security. Jest dostępna dla końcowych klientów z różnych segmentów, od domowego przez biznesowy i korporacyjny. W końcu bezpieczeństwo jest wyjątkowo ważne przede wszystkim dla firm, wśród których komputery HP są całkiem popularnym wyborem.



Niezmiennie od lat priorytetem dla HP pozostaje też bezpieczeństwo. Według raportu HP Wolf Security, podczas pandemii liczba cyberataków wzrosła aż o 238 proc. Odpowiedzią na ten niepokojący trend jest nowa platforma HP Wolf Security. Jest dostępna dla końcowych klientów z różnych segmentów, od domowego przez biznesowy i korporacyjny. W końcu bezpieczeństwo jest wyjątkowo ważne przede wszystkim dla firm, wśród których komputery HP są całkiem popularnym wyborem.

Abonament HP Instant Ink, to prosty sposób na tanie drukowanie bez martwienia się o kupno materiałów / Foto: HP



HP jest też znane z wyznaczania trendów na rynku drukarek. Koncern wciąż nie zapomina o tym dziale i również w nim wprowadza innowacje. W 2021 roku HP wystartowało na 35 rynkach, także w Polsce, z subskrypcyjnym modelem drukowania Instant Ink, w którym nie trzeba martwić się samemu o kupowanie wkładów i monitorowanie ich napełnienia. Zgodna drukarka sama zamówi pojemniki zanim będą puste. Ceny planów są różne w zależności od preferowanej liczny wydrukowanych stron.



HP działa na rzecz ekologii, pomocy humanitarnej czy zrównoważonego rozwoju

Koncern chce też być coraz bardziej ekologiczny. W planach jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku oraz neutralność w emisji dwutlenku węgla i zerowa produkcja odpadów przy własnych działaniach do 2025 roku. HP nie zapomina też o bezpłatnych szkolenia HP Life, które mają na celu przyspieszenie dostępu do rozwiązań cyfrowych czy uruchomionej w 2021 roku w Polsce Nowej Akademii. Platforma ma pomóc uczniom i nauczycielom w jak najlepszym wdrożeniu się do tak zwanych kompetencji przyszłości.



HP jest też znane z wyznaczania trendów na rynku drukarek. Koncern wciąż nie zapomina o tym dziale i również w nim wprowadza innowacje. W 2021 roku HP wystartowało na 35 rynkach, także w Polsce, z subskrypcyjnym modelem drukowania Instant Ink, w którym nie trzeba martwić się samemu o kupowanie wkładów i monitorowanie ich napełnienia. Zgodna drukarka sama zamówi pojemniki zanim będą puste. Ceny planów są różne w zależności od preferowanej liczny wydrukowanych stron.Koncern chce też być coraz bardziej ekologiczny. W planach jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku oraz neutralność w emisji dwutlenku węgla i zerowa produkcja odpadów przy własnych działaniach do 2025 roku. HP nie zapomina też o bezpłatnych szkolenia HP Life, które mają na celu przyspieszenie dostępu do rozwiązań cyfrowych czy uruchomionej w 2021 roku w Polsce Nowej Akademii. Platforma ma pomóc uczniom i nauczycielom w jak najlepszym wdrożeniu się do tak zwanych kompetencji przyszłości.

Na spotkaniu z przedstawicielami mediów z okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu w barwach firmowego logotypu / Foto: własne



Koncern wspiera też ukraińskie akcje humanitarne współpracując z wieloma organizacjami i najszybciej jak to było możliwe, zawiesił dostawy czy działania marketingowe związane z Rosją. Dla swoich partnerów biznesowych, HP wprowadził globalny program HP Amplify, który ułatwia współpracę i jednocześnie pokazuje ścieżkę do zrównoważonego rozwoju.





Zobacz również: Fala dziwnych wiadomości SMS po chińsku. Też je dostaliście?



Źródło i foto: HP / własne Źródło i foto: HP / własne

HP nie zapomina o ekologii i pomocy.