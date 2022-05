Aż trzy kamery w wideorejestratorze samochodowym Navitel RC3 Pro

Znany z nawigacji i urządzeń do wideorejestracji dla pojazdów, Navitel właśnie wprowadza do sprzedaży nowy model kamerki samochodowej. Nie jest to zwykłe urządzenie tego typu, a zaawansowany Navitel RC3 Pro, który ma w zestawie aż trzy kamery.



Pełny pogląd na otoczenie samochodu i jego wnętrze z aż trzema kamerami w Navitelu RC3 Pro

Jak można się domyślać po liczbie kamer, wideorejestrator pozwala na uwiecznienie okolicy samochodu z przodu i z tyłu. A co z trzecią kamerką? Tak naprawdę mamy do czynienia z przednią, tylną i o dziwo wewnętrzną (przednia i wewnętrzna umieszczone są w jednym module na przednia szybę auta). Dzięki temu podczas niebezpiecznego zdarzenia, będziemy mieć kompletny pogląd na sytuację, nawet reakcje kierującego naszym samochodem. Przednia nagrywa z szerokim kątem wynoszącym 135 stopni w rozdzielczości 1920 x 1080 px full HD przy 30 klatkach na sekundę. Ma wysokiej jakości sensor GC4653.





Wideorejestrator samochodowy Navitel RC3 Pro składa się tak naprawdę z dwóch osobnych modułów z łącznie 3 kamerkami / Foto: Navitel



Wewnętrzna została oparta na sensorze F37 z diodami IR i dzięki temu nagrywa całkiem dobrze nawet w ciemności. Ma kąt widzenia wynoszący 110 stopni. Za to tylna najmniej 106 stopni, ale jej sensor GC2053 z Night Vision powinien mieć dobry widok nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Nagrania mogą być zapisywane na karcie pamięci o pojemności w teorii do 128 GB. Wszystkim zarządza procesor MSTAR 8629Q.



Dotykowy ekran, tryb parkowania i inne udogodnienia w rejestratorze Navitel RC3 Pro

Szybkie zarządzanie sprzętem czy przeglądanie zapisanych materiałów wideo umożliwia dotykowy ekran o przekątnej 3,16 cali. W dodatku Navitel pokazuje na wbudowanym monitorze informacje o prędkości jazdy, fotoradarach czy innych obostrzeniach na drodze. System uzyskuje dane chociażby dzięki wbudowanemu modułowi GPS. Sprzęt łączy się ze smartfonem czy tabletami poprzez WiFi, a zdalna obsługa możliwa jest w aplikacji mobilnej Navitel DVR Center dostępnej na Androidzie i iOS.



Ekran może pokazywać pogląd wideo lub pakiet podręcznych informacji o prędkości i różnych ograniczeniach na drodze / Foto: Navitel



Podczas pozostawienia samochodu na postoju, jego zabezpieczeniem na wypadek konieczności nagłego uchwycenia materiału z przypadkowego zajścia, będzie tryb parkingowy. Jednak aby z niego skorzystać, należy podłączyć urządzenie do stałego źródła zasilania wraz z modułem Navitel Smart Box Max, który jest specjalnym adapterem dla sprzętów Navitela. Co ciekawe Navitel RC3 Pro do podtrzymania zasilania nie jest wyposażony w akumulator tylko superkondensator, który jest bardziej odporny na skrajne temperatury niż tradycyjne ogniwo. Charakteryzuje się też długą żywotnością i pojemnością przy niewielkich wymiarach.



Navitel do wideorejestratora dokłada gratis licencję na aplikację nawigacji z mapami 47 krajów

W zestawie Navitel RC3 Pro wraz z pakietem trzech kamer, użytkownicy otrzymują uchwyt samochodowy, ładowarkę samochodową 12/24 V, czytnik kart pamięci, ściereczkę z mikrofibry, licencję na nawigację Navitel (wraz z mapami 47 krajów) na smartfony lub tablety oraz instrukcję i kartę gwarancyjną. Wideorejestrator samochodowy Navitel RC3 Pro jest już dostępny do kupienia w sklepach w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 999 złotych.





