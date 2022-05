Roboty odkurzające nowej generacji. iRobot Roomba serii i5

DLF będący autoryzowanym polskim importerem i dystrybutorem iRobot, właśnie rozszerza ofertę robotów odkurzających tej marki. Już od teraz można nabyć również modele iRobot Roomba i5 i iRobot Roomba i5+, czyli nowości z serii i5.



Zaawansowane plany sprzątania i sterowanie nawet za pomocą asystentów głosowych w Roomba i5 i i5+

Najnowsze Roomby serii i5 korzystają z technologii Imprint Smart Mapping, dzięki której jak zapewnia producent, wprost na smartfonie zobaczymy inteligentną mapę sprzątanej powierzchni. To niesie za sobą dwa profity - możliwość wskazania odkurzania konkretnego obszaru i sprawdzenie szacunkowego czasu do końca sprzątania. Ciekawym dodatkiem jest opcja tworzenia zaawansowanych harmonogramów pracy i otrzymywanie spersonalizowanych sugestii jak np. częstsze uruchamianie odkurzania w okresie pylenia roślin lub linienia zwierząt.





Roboty odkurzające iRobot Roomba serii i5 zapewniają dokładnie sprzątanie każdego typu podłogi

Roomby serii i5 mogą też być sterowane komendami głosowymi Asystenta Google, Amazon Alexy i Apple Siri. W przypadku rozwiązań Google i Amazona, mamy do dyspozycji aż około 600 różnych poleceń. Jeśli kupimy wersję i5+, która ma ten element od razu w pudełku lub doposażymy się w dodatkowe akcesorium dla i5, to świetnym elementem zestawu jest stacja ładująco-czyszcząca Clean Base. Po odkurzaniu nieczystości są usuwane i magazynowe w specjalnych workach AllergenLock, które zatrzymają 99 proc. pyłków, pleśni i innych patogenów. Dzięki temu możliwe jest w pełni bezobsługowe odkurzanie nawet na wiele tygodni. Wystarczy wymienić worek, jeśli w końcu będzie bliski zapełnienia.Roomby serii i5 poruszają się wzdłuż równoległych linii, wykorzystując przy tym czujniki śledzenia podłoża. Dzięki temu według firmy efektywnie wyczyszczą każdy skrawek podłogi o różnym materiale np. parkiet, terakota, dywan czy wykładzina. Jeśli w trakcie pracy zabraknie im energii, zadokują się w stacji i naładują się do stanu, który pozwoli dokończyć cykl sprzątania - wznowią go w miejscu, w którym przerwały.