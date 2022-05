Amazfit T-Rex 2. Wytrzymały smartwatch z nawigacją GPS idealny do outdooru

Wbrew numerowi w nazwie, Amazfit właśnie zaprezentował już trzeci smartwatch ze swojej serii T-Rex. Najnowszy Amazfit T-Rex 2 rozszerza funkcje dla miłośników spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ma też dokładny system pozycjonowania satelitarnego i został wykonany z dbałością o odporność.



Odporny smartwatch, który można mocno zanurzyć i zabrać nawet w bardzo zimne lub ciepłe miejsca

Najnowszy Amazfit T-Rex 2 sprosta różnym wyzwaniom bez uszczerbku na działaniu. Spełnia normę odporności według standardy MIL 810G. Może pracować nawet w tak niskich temperaturach, jak -30 stopni Celsjusza (przy -10 należy włączyć specjalny tryb niskich temperatur). Smartwatch nie powinien się też uszkodzić nawet przy +70 stopniach Celsjusza, choć tak jak w przypadku innych urządzeń tego typu, lepiej unikać bardzo dużej pary lub ciepłej wody, co może wpłynąć na wodoodporność.





Smartwatch Amazfit T-Rex 2 dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych / Foto: Amazfit



Jeśli już mowa o wodzie, to zegarek można znużyć nawet przy 10 ATM, co jest ekwiwalentem ciśnienia na 100 metrach pod wodą. W takim razie dobrze się spisze podczas pływania, surfowania czy (do pewnego stopnia) schodzenia pod wodę. Nawet wśród jego 150 trybów sportowych właśnie znalazło się chociażby pływanie i surfowanie. Ale też np. wędkarstwo, golf czy triathlon. Zdecydowanie więcej niż podstawa z bieganiem i pochodnymi dziedzinami.



Monitorowanie kondycji i nawigacja satelitarna w aż 5 systemach, nie tylko GPS

Smartwach jest też zaopatrzony w funkcje całodobowego monitorowania kondycji dzięki sześciu fotodiodom w systemu BioTrackera. W jej skład wchodzi odczytywanie tętna, saturacji czy poziomu stresu. Tryb szybkiego pomiaru jednym dotknięciem pozwala na zmierzenie i przedstawienie czterech wskaźników w ciągu 45 sekund - saturacji, poziomu stresu, tętna i częstotliwości oddechu.





Jeśli jesteście turystami, wspinaczami, biegaczami lub po prostu lubicie długie piesze wycieczki, to powinniście skorzystać z wbudowanej nawigacji satelitarnej (aż pięć systemów GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS), wysokościomierza barometrycznego czy kompasu. Można też ustawić funkcję powrotu do początkowego punktu po najkrótszej linii. Dzięki nowej możliwości importowania tras, można też załadować wstępnie wybrane szlaki i podążać nimi za pomocą nawigacji w Amazfit T-Rex 2.



A smartwatchu Amazfit znajdziemy nawigację i tryby związane z aktywnościami sportowymi / Foto: Amazfit



Nawet niemalże miesiąc typowego użytkowania na pełnej baterii w smartwatchu Amazfit T-Rex 2

Smartwatch ma dotykowy kolorowy ekran HD AMOLED o przekątnej 1,39 cala przy 454 x 454 px (326 ppi) i możliwą do włączenia funkcję always-on-display (ciągle włączony wyświetlacz). Za to bateria pozwala nawet na 24 dni pracy typowego użytkowania. W intensywnym trybie będzie to do 10 dni, a w przypadku włączenia oszczędzania baterii do 45 dni. Cześć wcześniej opisanych funkcji będzie dostępnych w późniejszym czasie poprzez aktualizacje OTA. Inteligentny zegarek Amazfit T-Rex 2 będzie dostępny w sprzedaży w polskich sklepach już od 10 czerwca 2022 roku w cenie 1199 złotych.





Źródło i foto: Amazfit

Fani wędrówek w terenie będą zadowoleni.