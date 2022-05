Zapomnij o słabym zasięgu Wi-Fi i zwiększ swoją produktywność dzięki HUAWEI WiFi Mesh 7

Sposób na szybki i stabilny internet w całym domu

Huawei Wi-Fi Mesh 7 oferuje zbyt wiele? Sprawdź Huawei Wi-Fi Mesh 3

Materiał powstał we współpracy z HUAWEI

Źródło: HuaweiNajnowszy router Huawei Wi-Fi Mesh 7 operuje w najnowocześniejszym standardzie Wi-Fi 6+, zapewniając maksymalne prędkości na poziomie nawet 6600 Mb/s. Dzięki technologiom 4K QAM i 4x4 MIMO wpisuje się idealnie w scenariusze, w których z siecią łączy się kilka, a nawet kilkanaście różnych urządzeń. Dość powiedzieć, że wzmiankowany zestaw gwarantuje połączenie z siecią nawet ponad... 250 urządzeniom. Bez irytujących opóźnień.Każdy z dwóch routerów systemu Huawei Wi-Fi Mesh wyposażono w osiem niezależnych wzmacniaczy, pozwalających zmaksymalizować powierzchnię pokrycia mieszkania siecią. Podczas gdy najmłodsze dzieci uczą się na zajęciach online lub relaksują po intensywnym dniu zajęć w grach online, rodzice mogą odprężyć się przy treściach VOD, a nastolatkowie podejrzeć co słychać u ich ulubionych streamerów lub pograć na ulubionej konsolce mobilnej. Bez względu na to ile urządzeń będzie łączyć się z siecią, każde zagwarantowane będzie miało komfortowy dostęp do treści. Trzyzakresowa supersieć Huawei w jednym paśmie 2,4 GHz i dwóch pasmach 5 GHz (wysokim i niskim) działa po prostu tak, jak powinna.Źródło: HuaweiW zaawansowanym systemie Huawei Wi-Fi Mesh 7 uwagę zwracają dobrze przemyślane technologie. Jedną z nich jest HarmonyOS Mesh+. Wyobraź sobie, że prowadzisz ważną rozmowę biznesową na Zoom lub Microsoft Teams, chodząc nerwowo po całym domu. Technologia Huawei dba o to, abyś zawsze był połączony z optymalnym punktem dostępowym Wi-Fi. Zapomnij o zrywającym się połączeniu - routery zadbają o to, byś zawsze był połączony z najszybszą siecią.Niezwykle istotną cechą z perspektywy sprawnej pracy i wysokiej produktywności jest prosta obsługa sieci. Aby połączyć się z Huawei Wi-Fi Mesh 7 wystarczy przyłożyć smartfon z systemem Android i włączonym NFC do jednego z routerów. I tyle! Zrób to, a natychmiast zostaniesz połączony z siecią. Zasięg Wi-Fi będzie wizualizowany z poziomu specjalnej aplikacji Huawei AI Life, dzięki czemu będziesz wiedział jak idealnie ustawić oba routery. Lubisz pracować lub uczyć się w konkretnym pomieszczeniu? Wystarczy rzut oka na mapę cieplną zasięgu, by wiedzieć, gdzie ustawić dany router. Takie to proste.Źródło: HuaweiPrywatność i bezpieczeństwo danych to podstawa w Internecie. O powyższe dba technologia Huawei HomeSec, będąca zestawem zaawansowanych standardów szyfrujących, chroniących aktywność Twoją i Twoich bliskich przed zewnętrznymi zagrożeniami. Ponadto, Huawei Wi-Fi Mesh 7 potrafi rozróżnić błędnie wpisane przez domowników lub gości hasło od ataków typu brute force na sieć domową. W razie wykrycia działalności hakerów sprzęt skutecznie uniemożliwi im dalsze próby logowania przez określony czas.Huawei Wi-Fi Mesh 7 to system tak dopracowany, że dla wielu osób może wydawać się zbyt złożonym dla ich potrzeb. Dla osób poszukujących czegoś oferującego jeszcze lepszy stosunek oferowanych funkcji do ceny Huawei przygotowało tańszy zestaw w postaci Huawei Wi-Fi Mesh 3. Czy tańszy oznacza gorszy? Nie, po prostu dopasowany do potrzeb szerszego grona odbiorców.Źródło: HuaweiTrójpak Huawei Wi-Fi Mesh 3 pozwala objąć obszarem szybkiej sieci bezprzewodowej powierzchnię nawet 600 metrów kwadratowych. To doskonałe rozwiązanie dla mieszkańców budynków z naprawdę grubymi, często ceglanymi ścianami. Urządzenia są równie łatwe w konfiguracji, da się nimi zarządzać za pośrednictwem apki mobilnej, a ich osiągi wystarczą większości konsumentów do pełni szczęścia. Atuty? Podobnie jak wcześniej: duży zasięg, dobra jakość wykonania i płynne przełączanie użytkownika pomiędzy poszczególnymi jednostkami.Rozwiązania typu mesh to najlepszy sposób na stabilny i szybki internet w każdym domu lub mieszkaniu. To także w zasadzie jedyna skuteczna metoda na zmaksymalizowanie jakości połączenia sieciowego na dużej przestrzeni. W dobie popularności pracy i nauki zdalnej produkty takie jak zestawy Huawei Wi-Fi Mesh pomogą cieszyć się łącznością pozbawioną zakłóceń i czerpać pełnię frajdy z rozgrywki oraz uzyskać maksymalny poziom skupienia na efektywnym działaniu.