TCL podało datę premiery i wydajność PlayStation 5 Pro

Wygląda na to, że właśnie zaserwowano pierwsze wiarygodne informacje na temat konsol PlayStation 5 Pro. Nazwa urządzenia będącego przedmiotem wielu domysłów i spekulacji oraz garść detali na jego temat pojawiły się niespodziewanie w trakcie konferencji polskiego oddziału TCL, dotyczącej m.in. nowych telewizorów. Czego dowiedzieliśmy się o PS5 Pro Na jednym ze slajdów podczas prezentacji TCL pojawiły się informacje związane z kolejnymi generacjami konsol. Obok urządzeń 9. generacji, czyli Xbox Series S/X i PlayStation 5 widniała krótka notka na temat odświeżonych Xboksów Series S i X oraz PlayStation 5 Pro . Jako datę ich debiutu wskazano 2023 lub 2024 rok. Oczywiście nie jest to oficjalny komunikat ze strony Sony, ale przedstawiciele TCL z pewnością nie wybrali przypadkowych dat.Za Markiem Maciejewskim, dyrektorem ds. rozwoju produktów na Europę w TCL Europe widniały także możliwości konsol następnej generacji. Jeśli wierzyć zapewnieniom, sprzęt radziłby sobie z odtwarzaniem gier w rozdzielczości 2160p w 60-120 klatkach na sekundę oraz mógłby przesyłać obraz 8K w 60-120 klatkach na sekundę. Poniżej padła nazwa nowego układu graficznego od AMD - Radeon RX 7700XT.

Informacja nie pochodzi od Sony, ale...

Slajd z prezentacji TCL w Polsce, na którym pojawiły się informacje na temat nowych wersji obecnych konsol. | Źródło: PPEZapewne powyższe dane są estymacjami TCL, jednakże data premiery "poliftowych" konsol wydaje się zupełnie realna, bo gościła ona w co najmniej kilku przeciekach z wiarygodnych źródeł. Producenci urządzeń takich jak telewizory bardzo często dopasowują daty premier swoich nowych produktów do debiutu nowych generacji konsol po to, aby sprzęty te były kompatybilne z nowościami na pokładzie tych urządzeń. Przykładów nie trzeba szukać daleko - w przypadku 9. generacji konsol były to chociażby złącza HDMI 2.1.Jedno jest pewne: PlayStation 5 Pro powstanie... kiedy powstanie. Miłośnikom wirtualnej rozrywki pozostaje uzbroić się w cierpliwość i korzystać z tego, co obecnie jest w sklepach. Perspektywa oczekiwania roku, a tym bardziej dwóch na nowy sprzęt wydaje się naprawdę odległa. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że na przestrzeni takiego czasu wszystko się może zdarzyć.Źródło: PPE