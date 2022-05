Pierwszy laptop Corsair. Gamingowy Voyager a1600 AMD Advantage Edition

Znana głównie z akcesoriów i wybranych podzespołów komputerowych firma Corsair wchodzi właśnie na rynek laptopów. Jej pierwszy w ofercie gamingowy laptop Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition łączy w sobie komputer dla graczy ze specjalnymi funkcjami i oprogramowaniem przydatnym streamerom czy innym twórcom. Wartym zaznaczenia jest specjalny dotykowy podręczny pasek sterowania nad klawiaturą.



Dobra wydajność i wysokiej klasy komponenty w pierwszym laptopie marki Corsair

Pod maską znajdziemy w nim 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 6800 HS lub 6900HS i kartę graficzną AMD Radeon RX 6800M. Do tego 2x16 GB lub 2x32 GB RAM Corsair Vengeance DDR5, dwa sloty M.2 NVMe na nośniki SSD PCIe 4.0 (fabrycznie 1 TB lub 2 TB), WiFi 6E, Bluetooth 5.2, baterię 6410 mAh (99 Wh), kamerkę internetową full HD i mikrofon z redukcją szumów czy ekran o przekątnej 16 cali przy rozdzielczości 2560 x 1600 (2K dla proporcji 16:10) i podwyższonym odświeżaniu na poziomie 240 Hz.

Mimo braku obecności HDMI czy DP, dzięki innym portom i ewentualnym przejściówkom można podłączyć kilka monitorów 4K / Foto: Corsair

Laptop Corsair Voyager a1600 ze specjalnymi funkcjami dla streamerów, twórców i graczy

Wśród portów znalazło się miejsce na USB 4.0 obsługujące Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 typu C, tradycyjne USB typu A, czytnik kart pamięci czy minijack audio. Mając bezprzewodowe peryferia marki Corsair, nie trzeba nawet wpinać do nich odbiorników USB. Moduł jest zintegrowany w laptopie i obsługuje jednocześnie nawet trzy urządzenia peryferyjne zgodne z Corsair Slipstream Wireless. To wszystko zamknięto w cienkiej jak na ten segment sprzętu obudowie o wymiarach 356 mm x 286,7 mm x 19,9 mm, za to całość waży 2,4 kg.Wśród udogodnień dla graczy i streamerów, Corsair postawił na klawiaturę z unikatowymi spersonalizowanymi mechanicznymi przełącznikami Cherry MX o niskim profilu. Oczywiście jest podświetlana i możliwa do ustawienia własnego wzoru RGB w firmowym oprogramowaniu.Wraz z należącą do koncernu marką Elgato, stworzono specjalny dotykowy pasek z dziesięcioma osobnymi polami akcji. Jest obsługiwany przez program Elgato Stream Deck i działa podobnie do osobnego modułu Decka zapewniając szybki dostęp do popularnych funkcji streamingowych, choć nie tylko takich. Według Corsair, wbudowany deck powinien się spodobać także np. twórcom treści czy architektom.