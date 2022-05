NZXT H7 to nowa seria przestronnych obudów dla entuzjastów

Firma NZXT zaprezentowała dziś swoje nowe obudowy przeznaczone dla entuzjastów komputerowych. W jej skład wchodzą model podstawowy H7, gwarantujący maksimum przewiewności H7 Flow i fenomenalnie wyglądający H7 Elite, którego recenzję opublikujemy dla Was już jutro. Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech konstrukcji jest elegancki wygląd, ciekawe rozwiązania techniczne oraz najwyższa jakość wykonania.



NZXT H7

NZXT H7 to podstawowy wariant, który zwraca uwagę otwieranym górnym panelem poprawiającym wydajność cieplną i ułatwiającym montaż radiatorów o długości do 360 mm.







NZXT H7. | Źródło: NZXT



Nie zabrakło łatwego prowadzenia kabli w specjalnych kanałach oraz bezproblemowej organizacji ich haczykami do chwytania przewodów.



NZXT H7. | Źródło: NZXT



Atutem jest beznarzędziowa obsługa paneli bocznych. Konstrukcja przypomina model H710, jednak jest smuklejsza, ładniejsza i dostępna w aż trzech kolorach - białym, czarnym i czarno-białym.



NZXT H7 Flow

NZXT H7 Flow to coś, co spodoba się osobom dążącym do zapewnienia podzespołom jak najniższej temperatury pracy. Cyrkulację powietrza usprawnia perforowany panel przedni dołączony do zestawu. Podobnie jak w przypadku NZXT H7, do wyboru są trzy wersje kolorystyczne.



NZXT H7 Flow. | Źródło: NZXT





NZXT H7 Flow. | Źródło: NZXT



NZXT H7 Elite

NZXT H7 Elite to flagowa propozycja dla miłośników podświetlenia RGB. Wyróżnia się pięknym szklanym panelem przednim ze szkła hartowanego, za którym widnieją trzy zamontowane wentylatory RGB z serii F o średnicy 140 mm. W obudowie znalazł się 6-kanałowy kontroler wentylatorów z 3-kanałową obsługą podświetlenia RGB. Wszystkim da się sterować z poziomu softu NZXT CAM.



W przeciwieństwie do wcześniejszych dwóch propozycji NZXT H7 dostępna jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.





NZXT H7 Elite. | Źródło: NZXT



Ceny NZXT H7

Ceny sugerowane obudów NXZT z serii H7 prezentują się następująco:



NZXT H7 - 139,99 euro (ok. 644 złote)

- 139,99 euro (ok. 644 złote) NZXT H7 Flow - 139,99 euro (ok. 644 złote)

- 139,99 euro (ok. 644 złote) NZXT H7 Elite - 209,99 euro (ok. 966 złotych)

NZXT H7 Flow chwalona przez Gamers Nexus

Jak już wspomniałem, jutro na łamach Instalki.pl opublikujemy recenzję NZXT H7 Elite. Obudowy przetestował już ceniony pośród entuzjastów kanał Gamers Nexus, którego prowadzący wypowiadał się na ich temat głównie w superlatywach. Dość powiedzieć, że H7 Flow okrzynięto najlepszą obudową w ofercie NZXT.







Źródło: NZXT



