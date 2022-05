INNO3D RTX 3050 GAMING OC X2 już w sklepach. To opłacalna karta graficzna

INNO3D RTX 3050 GAMING OC X2 już dostępna

Jak dobrze w końcu widzieć rosnącą dostępność i spadające ceny kart graficznych. Do polskich sklepów trafiła właśnie konstrukcja INNO3D z rodziny kart uchodzących obecnie za jedne z najbardziej opłacalnych. Mowa o autorskim układzie GeForce RTX 3050, idealnym do zabawy w wysokich detalach graficznych w rozdzielczości Full HD.INNO3D RTX 3050 GAMING OC X2 to układ bazujący na architekturze Ampere, dysponujący 2560 jednostkami CUDA, rdzeniami RT drugiej generacji i rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Urządzenie otrzymało 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 14 Gb/s, korzystającej z magistrali 128-bit. Fabrycznie podkręcone urządzenie działa z taktowaniem 1552 MHz, przyspieszając w trybie Boost do 1830 MHz, pod obciążeniem utrzymując taktowanie o ok. 53 MHz wyższe od referencyjnego układu.