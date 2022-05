Nowe flagowce Samsunga mogą pojawić się bez procesorów Exynos

Na to czekało wiele osób.

Wygląda na to, że Samsung chce zainspirować się strategią wykorzystywaną przez Apple. Koreańska firma ma opracować bowiem zupełnie nowy, autorski rodzaj procesora przeznaczony do urządzeń z serii Galaxy S. Jak donosi SamMobile, koreańska firma miała stworzyć w tym celu specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za projektowanie wspomnianego układu.Oprócz tego, w najbliższych dwóch latach na rynku nie zobaczymy również Galaxy S23 i S24 z procesorem Exynos.Nowa decyzja Samsunga może oznaczać, że urządzenia z serii Galaxy S na wszystkich światowych rynkach będą wykorzystywały do działania procesory Qualcomm Snapdragon. Do tej pory portfolio koreańskiego producenta było podzielone - część urządzeń (tych w Europie) korzystała z układów Exynos, a sprzęty sprzedawane w Stanach Zjednoczonych były wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon.

fot. Samsung

Co ciekawe, różnice w wydajności i temperaturach działania pomiędzy Exynosami a Snapdragonami byly tak duże, iż europejscy użytkownicy zaczęli protestować i mówić o tym, iż są traktowani nie fair.Media wskazują, że nowy chipset projektowany przez Samsunga będzie przeznaczony do wykorzystania nie tylko w linii Galaxy S, ale może również trafić do innych urządzeń firmy. Najpewniej w tym przypadku chodzi o “składaki” z serii Galaxy Fold. Obecnie linie produkcyjne Samsunga mają kłopoty z wytworzeniem komponentów w niskim procesie technologicznym - zaledwie 35 proc. układów zbudowanych w 4 nm przeszło restrykcyjną kontrolę jakości.Dla porównania - TSMC osiąga w takiej operacji wynik na poziomie 70 proc. To kosmiczna różnica, szczególnie pod względem cenowym.Celem Samsunga pozostaje wprowadzenie na rynek nowego układu, który będzie w stanie konkurować z procesorami oferowanymi w iPhone’ach przez Apple.Czy to się uda? Tego zapewne dowiemy się dopiero w 2025 roku.