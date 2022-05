Praca i nauka na tablecie? Dzięki HUAWEI MatePad wykorzystasz swój potencjał

Materiał powstał we współpracy z Huawei

Źródło: HuaweiUwagę z miejsca zwraca ładny, czytelny ekran o rozdzielczości 2K z dwoma certyfikatami TÜV Rheinland, potwierdzającymi to, że nawet całodzienna praca nie zmęczy wzroku użytkownika. Współczynnik proporcji ekranu do rozmiaru obudowy wynosi aż 84 procent. Ramki po bokach są niewielkie - gdyby były cieńsze, trzymanie tabletu oburącz i jego sprawna obsługa nie byłyby aż tak proste. Wyświetlacz jest czytelny w pełnym słońcu, co ułatwia użytkowanie tabletu poza domem.Tablet sprawdza się znakomicie w tak wielu codziennych zastosowaniach, że sam nie wiem od czego zacząć. Czytanie notatek z zajęć lub przypominanie sobie materiałów do prezentacji? Jasne. Zapisywanie najważniejszych informacji na zajęciach? Proszę bardzo. A może nagrywanie wykładu na studiach, oczywiście po uzyskaniu zgody prowadzącego? Dlaczego nie. Tablet to także świetny sprzęt do nauki i pracy zdalnej - ot, choćby wideorozmów. Na tablecie można zrobić w zasadzie wszystko to, co na laptopie. Brak zintegrowanej klawiatury to żaden problem. Słowo klucz: praktyczne dodatki.Źródło: HuaweiHuawei MatePad z ekranem o przekątnej 11 cali straciłby wiele na swojej funkcjonalności, gdyby nie akcesoria. Etui magnetyczne z klawiaturą, rysik Huawei M-Pencil, czy też myszka Huawei Bluetooth Mouse stanowią doskonałe jego uzupełnienie, usprawniające pracę i naukę zdalną. Po co pisać na klawiaturze ekranowej, skoro można to robić na wygodnej, ultralekkiej klawiaturze? Rysowanie palcem na ekranie? Da się, ale lepiej wykonywać rysunki, szkice lub odręczne notatki dedykowanym rysikiem. Na tradycjonalistów czeka niewielki, bezprzewodowy "gryzoń".Oficjalny sklep z aplikacjami Huawei AppGallery jest przepustką do narzędzi niezbędnych do przyjemnego korzystania z urządzenia. Konsumenci znajdą w nim gry i programy pogrupowane w przejrzyste kategorie, liczne rankingi, a także interesujące promocje. Jeśli jakiejś apki nie ma jeszcze w Huawei AppGallery, można ją wygodnie pobrać w postaci pliku APK z poziomu wyszukiwarki Petal.Wydaje się Wam, że klawiatura w tablecie nie może być wygodna? Ta naprawdę jest. Skok klawiszy wynoszący 1,3 mm oferuje rozsądny balans pomiędzy mobilnością i niską masą klawiatury, a komfortem działania. Klawisze są dobrze odseparowane, a klawiatura na tyle duża, aby było na niej wygodnie i szybko pisać przy pomocy obu dłoni.Źródło: HuaweiPozostając przy cechach sprzętowych tabletu Huawei MatePad 11 nie sposób nie wspomnieć o jego wydajności. Tą zapewnia układ Snapdragon 865, spisujący się znakomicie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wielozadaniowość. W połączeniu z dostateczną ilością pamięci RAM na tablecie można uruchamiać wiele aplikacji i płynnie przełączać się pomiędzy nimi bez obawy o utratę danych. Wydajnym podzespołom towarzyszą cztery rewelacyjne głośniki. W swojej recenzji wychwalałem je pod niebiosa i zdanie podtrzymuje. Niezła separacja dźwięków i przyzwoite tony niskie (serio) to ich mocne strony. Towarzyszy im system aż czterech mikrofonów, które przydadzą się w trakcie wzmiankowanych uprzednio telekonferencji.Na słowa pochwały zasługuje też oprogramowanie. Spodobała mi się zwłaszcza funkcja otwierania czterech różnych aplikacji w czterech niezależnych oknach jednocześnie. Przypadnie ona do gustu każdemu, kto w ferworze nauki lub pracy będzie chciał mieć wszystkie najważniejsze narzędzia pod ręką. Doskonale wypadają również programy do odręcznych notatek.Źródło: HuaweiBez względu na to, czy się uczycie, czy też pracujecie, czas pracy urządzeń na baterii jest dla Was zapewne kwestią priorytetową. Huawei MatePad i w tej kwestii nie zawodzi. Bateria o pojemności 7250 mAh pozwala odtwarzać materiały wideo w rozdzielczości Full HD przez ok. 12 godzin, umożliwiając blisko 10 godzin pracy na włączonym Wi-Fi. Jeżeli stan baterii na koniec dnia zacznie spadać, z odsieczą przybędzie szybkie ładowanie Huawei SuperCharge o mocy 22.5 W.Po ciężkim dniu nauki lub pracy z Huawei MatePad będziesz mógł skorzystać także w celach rozrywkowych. Na tak ładnym wyświetlaczu IPS czystą przyjemnością jest chociażby granie w gry mobilne oraz oglądanie filmów. Tablet Huawei jest niezwykle wszechstronnym sprzętem, do zakupu którego zachęca dodatkowo atrakcyjna i niewygórowana cena. Czy warto? Naszym zdaniem jest to propozycja sprzętu do nauki i pracy, którą powinno się rozważyć.