Nowe smartfony zbyt drogie dla Rosjan. Główny operator oferuje używane

Nie tylko Polska zmaga się z szalejącą inflacją i gwałtownym wzrostem stóp procentowych. W znacznie gorszej sytuacji są Rosjanie, którzy coraz mocniej odczuwają sankcje nakładane na Federację Rosyjską przez świat zachodu. Największy operator w Rosji, firma MTS, wprowadziła właśnie do oferty używane i wycofane dawno ze sprzedaży smartfony. Ma to na celu zaoferowanie Rosjanom tańszych alternatyw dla produktów zbyt drogich na ich kieszeń.Operator MTS rozpoczął sprzedaż używanych smartfonów chińskich marek Huawei, Honor i Xiaomi, a także mniejszą liczbę urządzeń Samsunga za nawet 50 procent ceny nowych urządzeń. Salony w Moskwie oraz sklep online mają być szansą na zakup nowszych od obecnych smartfonów dla obywateli Rosji zmagających się z rosnącą biedą, inflacją oraz bezrobociem.Przecenione urządzenia sprzedawane przez firmę MTS to modele, które zostały zwrócone w ciągu dwóch tygodni od zakupu lub mają uszkodzone opakowania. Będą objęte krótszą, 90-dniową gwarancją.

Czołowi producenci smartfonów nieobecni w Rosji

Narodowy smartfon AYYA T1 miał pomóc Rosjanom przezwyciężyć kryzys i zastąpić smartfony zagraniczne. | Źródło: AYYAInflacja w Rosji oscyluje w granicach 17%. Bank centralny tego kraju podaje, że umacniający się rubel i spadek ostatnio podwyższonego popytu konsumpcyjnego pomagają ją wyhamować. Firma MTS w zeszłym tygodniu poinformowała, że odnotowała aż 76,2-procentowy spadek zysku netto w pierwszym kwartale tego roku w ujęciu rok do roku.Apple, podobnie jak Samsung i kilka innych marek wstrzymało sprzedaż wszystkich swoich produktów w Rosji na początku marca. Jak podawała wówczas rosyjska gazeta Kommersant, sprzedaż chińskich smartfonów w Rosji podwoiła się w pierwszych dwóch tygodniach marca. Wbrew oczekiwaniom Rosjan dostawy smartfonów z Chin do Rosji nie wzrosły. Wręcz przeciwnie, spadły PS wbrew temu, co możecie przeczytać w niektórych mediach, w Rosji nie brakuje nowych smartfonów, a przynajmniej na razie. Oczywiście, trudniej jest kupić urządzenia popularnych marek, jako że te wycofały się z działalności w Rosji w związku z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie, ale nie jest to jeszcze niemożliwe. Ceny nowych telefonów firm takich jak Samsung i Apple są po prostu bardzo wysokie.Źródło: Reuters