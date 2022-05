12-latek stracił słuch przez słuchawki Apple. Gigant pozwany

Słuchawki Apple z groźną cechą

Zwykło się mówić, że w Stanach Zjednoczonych konsumenci wprost uwielbiają pozywać wielkie korporacje, dosłownie o wszystko. Powód jest trywialny: Amerykanie we krwi mają dochodzenie swoich racji na drodze sądowej, a wymiar sprawiedliwości często trzyma ich stronę, przyznając im wielomilionowe odszkodowania. Na taką rekompensatę liczą rodzice 12-letniego chłopca, który w wyniku korzystania ze słuchawek Apple AirPods miał stracić słuch.Para ze stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych postanowiła pozwać Apple, twierdząc, że ich 12-letni syn doznał trwałej utraty słuchu w wyniku wyemitowania alarmu tak głośnego, że doprowadził on do zerwania jednej z błon bębenkowych. Co ciekawe, do sytuacji tej doszło przeszło dwa lata temu.14-letni obecnie chłopiec, zidentyfikowany w pozwie jako B.G., używał swoich słuchawek AirPods Pro, sparowanych ze smartfonem Apple, iPhone do oglądania Netflixa w 2020 roku. Jak czytamy w pozwie złożonym w miniony poniedziałek przez Carlosa Gordoa i Ariani Reyes z San Antonio, słuchawki niespodziewanie wyemitowały na pełnej skali głośności odgłos alarmu Amber Alert. W Stanach Zjednoczonych dźwięk tego rodzaju nadawany jest celem zwrócenia uwagi użytkowników urządzeń elektronicznych i środków masowego przekazu na zaginięcie lub porwanie dziecka w okolicy.