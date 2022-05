ASUS pokazał monitor 500 Hz. Jest trochę imponujący, a trochę nie

ASUS ROG Swift 500 Hz - najszybszy esportowy monitor na świecie

ASUS ROG Swift 500 Hz - kiedy w sprzedaży?

ASUS lubi przekraczać granice na rynku monitorów

"Kiedy w 2012 roku wprowadziliśmy do naszej oferty pierwszy monitor 144 Hz, słyszeliśmy opinie, że ludzkie oko może dostrzec maksymalnie 60 klatek na sekundę"

"Później, kiedy zaprezentowaliśmy nasz monitor 240 Hz, mówiono: ludzkie oko nie może dostrzec różnicy. Aktualnie na rynku, na którym monitory gamingowe o częstotliwościach odświeżania 144 Hz i 240 Hz są powszechne i praktycznie standardowe, wkraczamy na zupełnie nowy teren z niesamowicie szybkim monitorem ROG Swift 500 Hz."

Dosłownie wczoraj wspominaliśmy o nowościach NVIDIA na Computex 2022 . Zwróciliśmy uwagę między innymi na monitor ASUS-a wykorzystujący technologię NVIDIA G-Sync, który jako pierwszy w historii legitymuje się częstotliwością odświeżania wyświetlanego obrazu na poziomie 500 Hz. Teraz znamy więcej szczegółów na jego temat. Osoby spodziewające się wysadzającej z butów specyfikacji obejdą się smakiem.ASUS ROG Swift 500 Hz wyposażono w 24,1-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Już to będzie sporym zawodem dla graczy bawiących się w wyższych rozdzielczościach i pragnących patrzeć na ekran o większej przekątnej obrazu. ASUS nie ukrywa jednak, że Swift 500 Hz powstał przede wszystkim z myślą o e-sporcie, a tam parametry te mogą nie mieć większego znaczenia.Zastosowana w modelu ASUS ROG Swift 500 Hz matryca to tak zwany Esports-TN, czyli E-TN, zapewniająca czas reakcji ponoć nawet o 60 procent krótszy od standardowych "teenek". ASUS mówi nie tylko o G-Syncu, ale też trybie Esports Vibrance, pozwalającym przepuszczać większą ilość światła przez kryształy LCD i umożliwiającym uzyskać lepsze i bardziej intensywne kolory niż na innych matrycach TN.W monitorze nie zabrakło funkcji NVIDIA Reflex Analyzer, dającej możliwość mierzenia opóźnień pomiędzy komendami z myszy, a wyświetlaniem ich na monitorze.Przewidywana dostępność ROG Swift 500Hz planowana jest na przełomie 4. kwartału 2022 roku i 1. kwartału 2023 roku. Cena pozostaje wielką niewiadomą. Coś nam się wydaje, że tanio nie będzie.Minęło właśnie dziesięć lat, od kiedy ASUS zaprezentował pierwszy na świecie gamingowy monitor 144 Hz 1080p. Pięć lat temu ASUS ROG wprowadził do sprzedaży pierwszy monitor gamingowy NVIDIA G-Sync 240 Hz. W 2020 roku byliśmy świadkami debiutu monitora gamingowego 360 Hz.- wyjaśnia Gavin Tsai, Product Manager w dziale monitorów firmy ASUS.Strach się bać, co ASUS pokaże za dwa lata. ;)Źródło: ASUS