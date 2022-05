Kingston Fury Beast DDR5 RGB. Stylowy i szybki RAM z podświetleniem

RAM typu DDR5 jest z nami już kilka miesięcy, ale Kingston w swojej gamingowej marce Fury (niegdysiejszy HyperX będący obecnie w posiadaniu HP, ale bez działu pamięci, który pozostał w Kingstonie z nową nazwą Fury) do tej pory nie miał modeli z podświetleniem RGB. Właśnie się to zmienia za sprawą szybkich święcących na wiele sposobów modułów Kingston Fury Beast DDR5 RGB.



Wyjątkowo szybka gamingowa pamięć Kingston Fury Beast DDR5 RGB nawet do 6000 MT/s

Amerykański producent pamięci chwali się tym, że linia Kingston Fury Beast może poszczycić się pierwszym modułem DDR5, który przekroczył barierę 10000 MT/s. W kwestii nowego produktu, zaprezentowano Kingston Fury Beast DDR5 RGB, które to kości łączą w sobie wysoką wydajność, pasywne chłodzenie radiatorami i wzornictwo z podświetleniem RGB (w zasadzie nawet adresowane ARGB).

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB wyglądają bardzo podobnie do wersji bez RGB, ale mają dołożone podświetlenie / Foto: Kingston

Czarne metalowe wykończenie zwieńczone podświetlanym elementem RGB

Obecnie do wyboru przygotowano pojedyncze moduły i podwójne zestawy do pracy w dual-channel o szybkościach 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s i 6000 MT/s z opóźnieniami CL38 i CL40. W zależności od danego wariantu transferu, napięcie pracy ma wynosić 1,1 V, 1,25 V lub dla najwydajniejszej wersji 1,35 V. Pojemności zawierają się w przedziale od 8 GB do 32 GB dla pojedynczego modułu, a w parach analogicznie od 16 GB do 64 GB. Parametry można szybko wczytać z profilu Intel XMP 3.0, a więc bez konieczności ręcznego ustawienia przepustowości i opóźnień.Wizualnie pamięci Kingston Furty Beast DDR5 RGB prezentują się naprawdę nieźle. Mają czarne metalowe radiatory zakończone świecącymi adresowalnymi elementami RGB, a ich pełne wymiary wynoszą 133,35 x 42,23 x 7,11 mm. Własne ustawienia trybów i kolorów podświetlenia można ustalić w oprogramowaniu wielu producentów płyt głównych lub w specjalnie przygotowanej do tego celu aplikacji Kingston Fury CTRL. Nie podano szczegółów na temat dostępności i cen, ale RAM da się już znaleźć w ofercie polskich sklepów, choć jeszcze ze statusem niedostępności. W takim razie nowe zestawy pamięci powinny już w najbliższym czasie trafić do sprzedaży.