Xiaomi Band 7 NFC bez tajemnic. Pudełko potwierdza specyfikację

Wciąż najnowszy model opaski marki Xiaomi był dużym hitem z powodu umieszczenia opcji płatności NFC w tak tanim i całkiem niezłym ubieralnym gadżecie. Jednak już dziś Xiaomi Mi Band 6 NFC stanie się prawie najnowszą propozycją chińskiej firmy. Wkrótce premiera Xiaomi Band 7 NFC. Jeszcze przed oficjalnym jej ogłoszeniem, specyfikacja nie ma już żadnych tajemnic. A to za sprawą zdjęć pudełka produktu z sieci.



Znamy specyfikację nowej opaski Xiaomi Smart Band 7 NFC

Najpewniej już dziś Xiaomi Smart Band 7 NFC wraz z oficjalnym pokazem trafi do sprzedaży (przynajmniej w Azji), bo gizmochina dotarło do zdjęć opaski wprost ze sklepu. Widać egzemplarze Xiaomi Smart Band 7 NFC już czekają na rozpoczęcie dystrybucji do końcowych klientów. Na opakowaniu można znaleźć informacje o kodowej nazwie produktu M213130B1, zgodności z Androidem (od edycji 6) oraz iOS (od 10.0), wodoszczelności do 5 ATM i 50 metrów, wyświetlaczu AMOLED z przekątną 1,62 cala, ponad 100 trybach monitorowania aktywności sportowej, ogniwie z pojemnością 180 mAh (ładowanym energią z parametrami 5V 0,25 A), obecności NFC, pulsometru, pulsoksymetru (czujnik natlenienia krwi), wymiennych paskach czy asystenta Xiao AI.





Nowe smart opaski Xiaomi widać są już na stanie chińskich sklepów, ale czekają ze sprzedażą do oficjalnej premiery / Foto: Gizmochina



Niestety ostatnia kwestia asystenta Xiaomi AI, wzorem innych produktów, na pewno nie będzie dostępna w Polsce. Poza tym mimo większego akumulatora, nic nie wspomniano o obecności GPS, który to moduł pojawiał się w wielu wcześniejszych przeciekach. Obecne zdjęcia pokazują tylko wariant Xiaomi Smart Band 7 NFC, więc jest też pewna szansa na jakąś wersję Xiaomi Smart Band 7 NFC GPS, ale raczej po prostu znów nie zobaczymy satelitarnego śledzenia pozycji wprost w smartbandzie. Jeśli GPS byłby na wyposażeniu, to brak opisania takiej możliwości na pudełko można uznać za wyjątkowo dziwny przypadek.



Jak duża różnica czeka nas w stosunku do Xiaomi Mi Band 6 NFC?

Względem Xiaomi Mi Band 6 NFC poprawiło się kilka kwestii. Otrzymamy powiększony akumulator (wcześniej było tylko 125 mAh), większy ekran (lekki przeskok z 1,56 cala) czy znacznie więcej typów monitorowania aktywności podczas uprawiania sportu. Różnic w wyglądzie nie widać. A przynajmniej takich, które zauważymy na pierwszy rzut oka, może Xiaomi dodało jakieś subtelne zmiany. Zdecydowanie firma nie przeprowadziła żadnej wizualnej rewolucji. Jeśli Chińczycy zaprezentują jeszcze jakąś dodatkową wersję (chociażby część fanów wciąż liczy na GPS), to wszystkiego dowiemy się już w najbliższych godzinach przy okazji oficjalnej premierowej prezentacji.



Zobacz również: Rewolucyjna technologia. eSIM nawet w starszym pozbawionym jej smartfonie



Źródło: Niestety ostatnia kwestia asystenta Xiaomi AI, wzorem innych produktów, na pewno nie będzie dostępna w Polsce. Poza tym mimo większego akumulatora, nic nie wspomniano o obecności GPS, który to moduł pojawiał się w wielu wcześniejszych przeciekach. Obecne zdjęcia pokazują tylko wariant Xiaomi Smart Band 7 NFC, więc jest też pewna szansa na jakąś wersję Xiaomi Smart Band 7 NFC GPS, ale raczej po prostu znów nie zobaczymy satelitarnego śledzenia pozycji wprost w smartbandzie. Jeśli GPS byłby na wyposażeniu, to brak opisania takiej możliwości na pudełko można uznać za wyjątkowo dziwny przypadek.Względem Xiaomi Mi Band 6 NFC poprawiło się kilka kwestii. Otrzymamy powiększony akumulator (wcześniej było tylko 125 mAh), większy ekran (lekki przeskok z 1,56 cala) czy znacznie więcej typów monitorowania aktywności podczas uprawiania sportu. Różnic w wyglądzie nie widać. A przynajmniej takich, które zauważymy na pierwszy rzut oka, może Xiaomi dodało jakieś subtelne zmiany. Zdecydowanie firma nie przeprowadziła żadnej wizualnej rewolucji. Jeśli Chińczycy zaprezentują jeszcze jakąś dodatkową wersję (chociażby część fanów wciąż liczy na GPS), to wszystkiego dowiemy się już w najbliższych godzinach przy okazji oficjalnej premierowej prezentacji.Źródło: gizmochina / Foto tytułowe: Xiaomi

Oficjalny pokaz już dziś.