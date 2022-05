Nowości NVIDIA z Computex 2022. Zabrakło najważniejszego

NVIDIA na Computex 2022

Wczoraj zaprezentowaliśmy Wam najważniejsze nowości AMD z Computex 2022 . Niestety, firma NVIDIA nie odpowiedziała na zapowiedź nowych procesorów AMD Ryzen 7000 i podstawki AM5 informacjami na temat kart graficznych GeForce RTX 4000. Zamiast tego poznaliśmy listę nowych gier ze wsparciem dla DLSS, nowe laptopy z kartami GeForce oraz zobaczyliśmy zapowiedź monitora G-Sync o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej aż 500 Hz.Od czego by tu zacząć... to może monitor? Na targach pokazano pierwszy na świecie monitor z G-Sync o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej aż 500 Hz. ASUS ROG Swift 500 HZ to sprzęt wyposażony w panel e-TN i analizator opóźnień NVIDIA Reflex.