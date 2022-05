Seria Oppo Reno 8 oficjalnie zaprezentowana. Na takie zmiany czekaliśmy

Solidne średniaki o wyglądzie flagowców.

Reno 8

Źródło: Oppo

Reno 8 Pro

Źródło: Oppo

Reno 8 Pro+

Oppo, a w szczególności seria Reno, to nie urządzenia dla tych, którzy chcą być zawsze na bieżąco. Tempo prezentowania nowych generacji jest u tego producenta tak szybkie, że w momencie zakupu świeżego smartfona z tej linii w Polsce, mamy w najlepszym wypadku trzy miesiące, podczas których możemy cieszyć się posiadaniem najnowszej wersji modelu. To może być frustrujące. Jest jednak plus takiej strategii - producent może niemal w czasie rzeczywistym odpowiadać na potrzeby klientów i ulepszać swoje urządzenia. I tak, seria Reno doczekała się kolejnej modernizacji, zaledwie trzy miesiące po polskiej premierze poprzedniej ( Reno 7 ).Ósma generacja będzie dostępna w trzech wersjach: 8, 8 Pro i 8 Pro+. W przeciwieństwie do poprzedniej, wszystkie odmiany mają podobną stylistykę i pod względem wizualnym różnią się jedynie detalami. Smartfon jak zwykle nawiązuje do klasy premium, a wygląd i jakość wykonania stoją na najwyższym poziomie. Wszystkie odmiany pracują pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS 12.1, mają czytnik linii papilarnych w ekranie i moduł 5G.Już podstawowy model zaliczył duży postęp technologiczny, przynajmniej w kwestii wydajności. Tym razem, została ona powierzona solidnemu układowi MediaTek Dimensity 1300, który wspomaga autorskie NPU MariSilicon X. Możemy więc spodziewać się sporego skoku osiągów względem poprzednika, wyposażonego w leciwy chipset MediaTek Dimensity 900. Do wyboru będą trzy konfiguracje pamięciowe: 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB i 12 GB / 256 GB. Wyświetlacz pozostał ten sam - jest to panel AMOLED o przekątnej 6,43 cala z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością Full HD+.Jeśli chodzi o aparat, jednostka główna ma sensor 50 MP (1/1,55″) z dodatkowym 2 MP makro i 2 MP czujnikiem głębi. Przednia kamerka ma z kolei 32 MP. Wbudowany akumulator może pochwalić się pojemnością 4500 mAh i bardzo szybkim ładowaniem 80W, które zapewni dołączony do zestawu zasilacz.Odmiana Pro jest nieco większa od zwykłego Reno 8 i posiada wyświetlacz o przekątnej 6,62 cala. To oczywiście panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Smartfon jest napędzany najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 , który także został dozbrojony w NPU MariSilicon X. W sprzedaży znajdziemy takie same warianty pamięci, jak w podstawowej ósmece, czyli: 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB i 12 GB / 256 GB (LPDDR4x i UFS 2.2).Trzonem aparatu również jest sensor 50 MP, ale w tym wypadku mamy do czynienia z matrycą Sony IMX766. Jest też lepsza jednostka szerokokątna 8 MP i to samo makro 2 MP. Aparat do selfie ma 32 MP, a więc można podejrzewać, że to ten sam moduł co w “8”. Bez zmian pozostaje też bateria (4500 mAh) i moc ładowania (80W).Najwyższy rangą i najdroższy model ma też największy ekran w całej gamie. Panel ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 120 Hz. Reno 8 Pro+ ma też największy potencjał jeśli chodzi o wydajność - mamy tutaj układ MediaTek Dimensity 8100 Max (+ NPU MariSilicon X), cechujący się niemal flagowymi osiągami, a do wyboru są dwa warianty: 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB w technologiach LPDDR5 i UFS 3.1.Zestaw aparatów pozostał ten sam, co w Reno 8 Pro, podobnie jak bateria.Chińskie ceny Oppo Reno 8 startują od 2499 juanów za wariant 8/128 GB, co w przeliczeniu daje niewiele ponad 1630 złotych. OPPO Reno 8 Pro można dostać już od 2999 juanów (niecałe 2000 złotych), a OPPO Reno 8 Pro+ za 3699 juanów (niecałe 2400 złotych). Polska premiera odbędzie się najprawdopodobniej w wakacje.Źródło: Oppo, Gsmarena / fot. tyt. Oppo