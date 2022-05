AMD Ryzen 7000 i platforma AM5 zapowiedziane na Computex 2022

Ważne wydarzenie.

"Zaprojektowaliśmy architekturę Zen 4 w taki sposób, aby procesory działały znacznie wydajniej od poprzedniej generacji. Ten wzrost częstotliwości przełoży się na płynniejszą rozgrywkę. I chociaż jest to tylko jeden z wielu przykładów, cieszymy się, że gracze będą mogli wkrótce przekonać się o mocy obliczeniowej naszej nowej serii procesorów Ryzen 7000"

Nowa platforma AM5

Źródło: AMDW trakcie prezentacji nowy procesor AMD w Ghostwire Tokyo pracował z taktowaniem od 5,3 do aż 5,5 GHz.Źródło: AMD- mówiła dr Lisa Su.Źródło: AMDWszystkie procesory AMD Ryzen 7000 będą oferowały użytkownikom zintegrowane układy graficzne.Uwagę widzów zwróciły również zupełnie nowe rozpraszacze ciepła z efektownymi wycięciami. Czegoś takiego jeszcze nie było. To nie tylko kwestia estetyki, ale też... kompatybilności. Nowe procesory nie będą pasowały wprawdzie do płyt głównych z podstawkami AM4, ale bez problemy będzie można założyć na nie chłodzenie kompatybilne z tą podstawką. Świetna wiadomość.Źródło: AMDPremiera procesorów AMD Ryzen 7000 została zaplanowana na jesień 2022 roku.AMD pokazało dziś także nową platformę z gniazdem zaprojektowaną specjalnie dla procesorów AMD Ryzen 7000. Płyty główne będą dzielić się na trzy kategorie: AMD X670 Extreme, AMD X670 i AMD B650, a przynajmniej początkowo.to oczywiście najlepszy chipset, tworzony z myślą o entuzjastach. Zaoferuje dwukanałowe wsparcie dla pamięci DDR5 z największym potencjałem do podkręcania. To właśnie płyty główne X670E dostarczane będą z najwydajniejszymi sekcjami zasilania. Ich użytkownicy mogą liczyć na wsparcie dla 24 linii PCIe 5.0, łączonych pomiędzy procesorem i chipsetem, dwa sloty PCIe Gen 5 na karty graficzne oraz jeden port Gen5 na nośniki danych.Źródło: AMDto optimum dla wymagającego użytkownika i gracza. Zawierał będzie co najmniej jedno gniazdo M.2 PCIe 5.0 dla szybkich nośników danych. Gniazdo PCIe 5.0 na kartę graficzną będzie rzeczą opcjonalną. W razie jego braku wystąpi standard PCIe 4.0.to propozycje mainstreamowe, mające zapewniać najlepszy stosunek możliwości do ceny. Gwarantuje się tu pojedynczy slot PCIe 5.0 SSD i... tyle. Płyty te zaoferują złącze na GPU w standardzie PCIe 4.0, co nikogo nie powinno dopłacić do rozpaczy.Problem polega na tym, że wszystkie wyżej wymienione płyty główne wymagają drogich kości pamięci RAM DDR5. AMD potwierdziło, że platforma nie zaoferuje wsparcia dla pamięci DDR4. Kontrowersyjna decyzja? Najwyraźniej nadszedł już ten czas, kiedy producenci nie mają zamiaru patrzeć wstecz.Źródło: AMDDokładna data premiery nowych procesorów oraz płyt głównych AMD nie została podana. "Jesień" to dość szeroki zakres czasu.Źródło: AMD