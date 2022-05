Program samodzielnej naprawy sprzętu Apple to kpina z konsumentów

Celowo zniechęca do samodzielnych napraw?

Samodzielna naprawa smartfonu lub komputera Apple? Tak, ale nie w ten sposób

W połowie listopada ubiegłego roku z wielką pompą ogłoszono , że Apple rozpocznie sprzedaż części do smartfonów iPhone i komputerów Mac oraz umożliwi samodzielną naprawę urządzeń konsumentom. Zgodnie z zapowiedziami program Apple Self Service Repair został uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku, budząc z marszu pewne wątpliwości. Zwrócono uwagę na to, że kupno niezbędnych części oraz wynajem specjalistycznego sprzętu wymaganego do przeprowadzenia procedury naprawczej wydaje się wydatkiem większym od zlecenia tej czynności pracownikom Apple. Cóż, teraz potwierdzono, że w wielu przypadkach samodzielna naprawa po prostu nie ma sensu.Program Apple Self Service Repair miał być odpowiedzią na ustyskiwania krytyków i skargi organizacji konsumenckich. Wiele osób zarzucało firmie z Cupertino, że celowo utrudnia naprawy swoich produktów, aby zbijać krocie na serwisowaniu urządzeń. Teraz krytycy mówią, że Apple celowo sprzedaje podzespoły i wynajmuje narzędzia w zawyżonych cenach. Potwierdza to niejako interesujący wpis w serwisie The Verge.Sean Hollister z The Verge przetestował usługę Apple i stwierdził, że jest ona nie tylko droga, ale znacznie droższa, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Pod adresem amerykańskiego producenta pada mnóstwo zarzutów, ale najbardziej oburza to, że samodzielna naprawa jest znacznie droższa od naprawy zlecanej Apple. Hollister zapłacił 69 dolarów za nową baterię do swojego iPhone'a Mini, czyli tyle samo, ile Apple pobiera za baterię oraz jej wymianę. Do tego poniósł koszt wynajmu certyfikowanego zestawu narzędzi Apple w wysokości 49 dolarów za siedem dni.