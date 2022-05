Od dziś w Biedronce kupisz sprzęt, który na pewno Ci się przyda

Garść przydatnych gadżetów.

Tania elektronika w Biedronce od 23.05.2022 - lista produktów

Nowy tydzień rozpoczynamy od pozytywnych wieści dla miłośników okazji związanych z tanim sprzętem komputerowym, sprzedawanym w sieci sklepów Biedronka. Już od dziś, czyli od poniedziałku 23 maja, w popularnych supermarketach będzie można kupić produkty marki Setty. Mowa o dwóch rodzajach przedłużaczy oraz kompaktowym zasilaczu USB, który sprawdzi się doskonale na każdym biurku.Pierwszym i wydaje się, że najciekawszym spośród urządzeń, które trafią na sklepowe półki jest zasilacz USB od Setty. Akcesorium o niewielkim wymiarach jest w stanie ładować maksymalnie pięć urządzeń z łączną mocą do 30 watów. Taki gadżet to świetna propozycja dla osób ładujących często kilka różnych urządzeń. Zasilacz USB zajmuje tylko jedną wtyczkę w gniazdku. Cena zasilacza to 34,99 złotych.