Xiaomi ogłosiło partnerstwo z Leica. Co to oznacza?

Wkrótce lepsze aparaty w smartfonach Xiaomi?

Co oznacza partnerstwo Xiaomi i Leica?

Internauci komentują współpracę Xiaomi z Leica [ZOBACZ MEMY]. | Źródło: mat. własnyW komunikacie prasowym na temat współpracy Xiaomi i Leica czytamy, że "obie firmy dzielą podobne pomysły na podejście do świata mobilnej fotografii i chcą przenieść ją na jeszcze wyższy poziom" Dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, powiedział: "Xiaomi koncentruje się na tworzeniu najlepszych wrażeń dla użytkownika i zawsze chciało wynieść fotografię mobilną na najwyższy poziom."No dobrze, a tak konkretniej?Jeśli chodzi o świat fotografii mobilnej, to Xiaomi dopiero niedawno lepiej dopracowało swoje oprogramowanie w aplikacji kamery. Widać to chociażby po tym, jakie zdjęcia robi Xiaomi 12 Pro . Współpraca z Leica to szansa na kolejny krok w stronę rozwijania softu, ale jak się okazuje jest to również dobry moment na poprawę optyki. Komunikat prasowy sugeruje, że Leica pomoże w bliżej niesprecyzowany sposób ulepszyć elementy optyki w smartfonowych aparatach.Miejmy nadzieję, że pomimo szumnych zapowiedzi nie skończy się tylko na kilku filtrach i logo Leica umieszczonym w pobliżu aparatu. Xiaomi 11 Ultra był naprawdę niezłym smartfonem fotograficznym i coraz więcej wskazuje na to, że Xiaomi 12 Ultra może być jeszcze lepszy.Oby.Źródło: Xiaomi