Laptopy do pracy, nauki i zabawy. Nowe modele Acer Swift, Travelmate i Chromebook

Wczoraj mogliście poczytać o, czyli submarki dla graczy należącej do Acera. Firma przygotowała gamingowe laptopy i monitory. Tym razem zabieramy się za modele laptopów i tabletów, które są przeznaczone do szeroko rozumianej pracy, nauki i zabawy. Wśród nich znajdziemy tradycyjne modele, ale też konwertowalne laptopy, a nawet tablety z dodatkową klawiaturą i pracujące na lekkim systemie Chrome OS.



Acer Swift 3 OLED SF314-71 z mocnymi procesorami i świetnymi ekranami OLED

Laptopy Acer Swift 3 OLED SF314-71 otrzymały procesory Intel Core H 12 generacji z GPU Intel Xe, nośniki SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, do 16 GB RAM LPDDR5 i certyfikat Intel Evo. Powinny działać nawet 10 godzin na jednym ładowaniu czy pozwalać na 4 godziny pracy po 30 minutach dostarczania energii. Te smukłe komputery mogą pochwalić się 14-calowymi panelami OLED 16:10 WQXGA+ (2,8K) z VESA DisplayHDR True Black 500. Co ważne zapewniają 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3.

Laptop Acer Swift 3 OLED SF314-71 / Foto: Acer

Konwertowalne Acery Spin 5 i Spin 3 z rysikami Acer Active Stylus

Obudowy zostały wykonane z aluminium i innych metali, mają grubość zaledwie 17,9 mm przy wadze 1,4 kg. Duży touchpad OceanGlass został wyprodukowany w całości z plastikowych odpadów wydobytych z mórz i oceanów, przypomina w fakturze szkło. Poza tym dostaniemy WiFi 6E, kamerę internetową FHD MIPI z redukcją szumów TNR, mikrofony z Acer PurifiedVoice (wraz z AI Noise Reduction) czy podświetlaną klawiaturę z wylotami ciepłego powietrza. Laptop Acer Swift 3 OLED SF314-71 będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu 2022 roku w cenie od 999 euro (około 4630 złotych w prostym przeliczeniu).W konwertowalnych (ekran przekręcany o 360 stopni w tym do trybu tabletu czy namiotu i dotykowa matryca) Acerach Spin 5 SP514-51N i Spin 4 SP314-55/N znajdziemy 14-calowy ekran WQXCA 2560 x 1600 px o proporcjach 16:10 lub dla Spin 3 full HD. Spin 5 również posiada certyfikat Intel Evo, a oba modele procesory Intel Core 12 generacji (nawet do i7) z grafikami Intel Iris Xe, do 16 GB RAM LPDDR5, SSD NVMe PCIe 4.0, mocne WiFi 6E (w Spin 5 jest to Killer AX1675i), USB-C czy złącza Thunderbolt 4.