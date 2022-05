Oppo zaprezentuje pierwszy smartfon ze Snapdragonem 7 Gen1

Chińczycy nie zwalniają tempa.

Jaki będzie Reno 8 Pro?

Na oficjalnym profilu marki Oppo w serwisie społecznościowym Weibo pojawiła się zapowiedź premiery kolejnej generacji popularnej serii Reno. Jak ujawniono w najnowszym we wpisie, model Reno 8 Pro będzie napędzany najnowszym procesorem marki Qualcomm - Snapdragonem 7 Gen1, który został przedstawiony w tym tygodniu. Oznacza to, że Oppo będzie pierwszym producentem na rynku, który zaprezentuje urządzenie z tą jednostką.Snapdragon 7 Gen1 to następca popularnego wśród modeli ze średniej półki Snapdragona 778G. Chipset został wykonany w 4nm procesie technologicznym i posiada dedykowany silnik AI. Moc obliczeniową generują: główny rdzeń Cortex-A710 2,4 GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 2,36 GHz i cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 1,8 GHz. Za wydajność graficzną odpowiada układ Adreno 662.Jak zapowiada Qualcomm, nowy Snapdragon jest nie tylko bardziej wydajny od poprzednika, ale też bardziej zrównoważony jeśli chodzi o zużycie energii. Renderowanie grafiki w smartfonie z tym układem ma być 20 procent szybsze w porównaniu do 778G, a zadania z wykorzystaniem AI będą wykonane aż 30 procent szybciej.Według przecieków, które pojawiają się od jakiegoś czasu w sieci, Reno 8 Pro będzie pod wieloma względami podobny do poprzedników. Zgodnie z filozofią serii, ma to być sprzęt o eleganckim wyglądzie, co potwierdzają nieoficjalne grafiki. Obudowa będzie wykonana z metalu, a wyspa aparatów, jak widzimy na wizualizacjach, rozmiarem ma dorównywać flagowcom.Ekran smartfona ma mieć przekątną 6,7 cala, a panel wykonany będzie w technologii AMOLED. Do robienia zdjęć posłuży układ aparatów 50 MP + 8 MP + 2 MP, a zasilanie zostanie powierzone akumulatorowi 4500 mAh z systemem szybkiego ładowania.Do sprzedaży ma też trafić wersja Reno 8 Pro Plus, która zamiast wspomnianego Snapdragona będzie miała MediaTeka Dimensity 8100 MAX, czyli układ o flagowej wydajności.Chińska premiera serii Reno 8 jest zaplanowana na 23 maja. W Polsce model zadebiutuje zapewne dopiero za jakiś czas, bo producent musi najpierw dać szansę poprzednikowi - Reno 7 , który pojawił się na naszym rynku dopiero w kwietniu.Źródło: Gizmochina / fot. tyt. Oppo