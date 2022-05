15 zaskakujących gadżetów z Shopee za mniej niż 25 zł

Polecane gadżety z Shopee.

1. Inteligentna waga łazienkowa Bluetooth

2. Zestaw narzędzi - 100 elementów

3. Bezprzewodowa wygodna myszka

4. Piana aktywna do mycia auta

5. Piankolina - masa plastyczna dla dzieci, 36 kolorów

6. Przyrząd do zdobienia paznokci

7. Tanie nauszne słuchawki bezprzewodowe

8. Prasa do burgerów, kotletów i dań z grilla

9. Uniwersalna podstawka pod smartfon

10. Termometr na podczerwień do użytku domowego

11. Składana saperka z funkcją kilofa

12. Ładowarka samochodowa z funkcją transmitera FM z Bluetooth 5.0

13. Zapalniczka plazmowa z akumulatorem

14. Domek dla kota lub psa w kształcie banana

15. Bezprzewodowa golarka do ubrań

Pamiętacie jeszcze naszą coniedzielną serię artykułów o gadżetach z AliExpress? Postanowiliśmy dać Wam chwilę od nich odpocząć, a sprzedawcom umożliwić wprowadzenie do swojej oferty nowych, interesujących produktów. Teraz przez jakiś czas będziemy uważniej przyglądać się platformie sprzedażowej Shopee, która niedawno z wielkim przytupem (i z niezwykle irytującymi reklamami) zadebiutowała w Polsce.Co kupić na Shopee? Jakie fajne rzeczy można znaleźć na Shopee? W dzisiejszym wpisie przygotowaliśmy piętnaście propozycji gadżetów za cenę niższą niż 25 złotych.wiele produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ceny wszystkich możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie Shopee.Kiedyś inteligentne wagi kosztowały majątek. Na Shopee taki gadżet kupisz już za około 20 złotych. Maksymalna waga użytkownika to aż 180 kilogramów. Z wagą współpracuje darmowa apka, w której zapisywane są wszystkie pomiary wyświetlane również na ekranie LCD.Nie masz jeszcze poręcznej walizeczki z pełnym zestawem najważniejszych bitów? Zmień to. Ten 100-elementowy zestaw do wkrętarki lub odpowiedniego akcesorium manualnego to obowiązkowa pozycja w warsztacie każdego majsterkowicza i pana lub pani domu.Tania myszka bezprzewodowa nie musi być niewygodna. Dowodzi tego propozycja marki Yenkee, sprzedawana w cenie zaledwie 20 złotych. Ma 6 przycisków, sensor optyczny i powinna przypaść do gustu mniej wymagającym graczom.Lubisz myć swój samochód? Latem będziesz mógł to robić tak często, jak tylko tego zapragniesz! W utrzymaniu go w czystości pomoże Ci piana aktywna. Pięć litrów dobrze ocenianej piany o zapachu pomarańczowym kosztuje na Shopee tylko 15 złotych.Wyzwól kreatywność w sobie lub swoich pociechach. Zaledwie 15,49 złotych kosztuje masa plastyczna w aż 36 kolorach, z której ulepić można mnóstwo ciekawych rzeczy. Według zapewnień producenta nie brudzi, jest nietoksyczna, po zamknięciu nie wysycha i jest miła w dotyku.Jeżeli lubisz przyozdabiać swoje lub czyjeś paznokcie, wygodniej będzie Ci to robić za pomocą odpowiednich przyrządów. Tylko 3 złote kosztuje sonda dwustronna do zdobień - w zestawie jest kilka różnych rodzajów końcówek. Wysokie oceny potwierdzają jakość produktu.Tanie nauszne słuchawki bezprzewodowe? Tańszych i lepiej ocenianych niż te nie znajdziesz na całym Shopee. Kosztują w promocji jedyne 20 złotych i są objęte 24-miesięczną gwarancją. Jasne, nie grają tak dobrze jak znacznie droższe konstrukcje, ale działają poprawnie i to chyba wystarczy w tej cenie?Lubisz od czasu do czasu przekąsić jakieś mięsko? A może po prostu uwielbiasz burgery? Ta praska do mięsa pomoże Ci szybko przygotowywać mięsne "placki" o idealnym kształcie.Często odkładasz telefon na biurko i boisz się, że zarysujesz ekran lub obiektywy aparatów? A może lubisz oglądać Netflixa lub inne serwisy VOD, a nie chcesz ciągle trzymać smartfona w rękach? Spraw sobie taką oto tanią podstawkę. Do wyboru różne kolory.Termometr bezdotykowy na podczerwień to doskonały sposób na szybki pomiar temperatury u osób dorosłych, ale też u dzieci. Cena po dużej przecenie wynosi 19,40 złotych - to naprawdę niewiele.Uskuteczniasz prace w przydomowym ogródku? W wielu z nich przyda Ci się ten gadżet, łączący funkcje niewielkiej łopaty oraz kilofa. Być może zrobią z niego użytek także miłośnicy survivalu i biwakowania.Transmiter FM to najprostszy sposób na słuchanie muzyki ze smartfona w starym samochodzie. Ten wspiera technologię Bluetooth 5.0 i oprócz funkcji transmitera pełni też rolę ładowarki samodchodowej dla maksymalnie dwóch urządzeń.Zapalniczka plazmowa ładowana poprzez złącze USB. Jej zaletą jest działanie w nawet złych warunkach atmosferycznych. Wystarczy przytknąć do niej przedmiot, który chcecie zapalić.Robiąc zakupy na Shopee nie zapominajcie o swoich pupilach. Pośród wielu interesujących legowisk w oczy rzuciło mi się to, które wygląda jak banan. Jest przeznaczone dla kotów, ale psy również nie powinny nim pogardzić. Do wyboru kilka róznych rozmiarów.Co zrobić z "cicikami" na ubraniach? Kup sobie niedrogą golarkę elektryczną i raz na zawsze zapomnij o problemie zmechaconych ubrań. To naprawdę działa.Jeżeli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: