Bill Gates pochwalił się jakiego smartfona używa

Spoiler: to nie sprzęt Microsoftu.

Źródło: Własne

Było też o szczepionkach i kryptowalutach

Założyciel Microsoftu i jeden z najbogatszych ludzi na świecie uczestniczył w czwartek w sesji AMA odbywającej się w serwisie Reddit. Odpowiedział podczas niej na dziesiątki pytań, w tym na jedno, które może szczególnie zainteresować fanów mobilnych technologii. Miliarder po raz pierwszy w historii otwarcie przyznał jakiego smartfona używa na co dzień i, ku zdziwieniu społeczności, okazało się, że nie jest to składany Microsoft Surface Duo 2 Gates wyznał, że w ostatnich miesiącach używa prywatnie Samsunga Galaxy Z Fold 3 i jest z niego bardzo zadowolony. Jak sam przyznał, “próbował różnych”, ale ze względu na wielkość ekranu i idące za tym możliwości, z flagowcem Samsunga i laptopem może zapomnieć o potrzebie posiadania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów. Z pewnością istotny jest też fakt, że koreański producent blisko współpracuje z Microsoftem, a oprogramowanie amerykańskiego giganta jest nawet preinstalowane na większości jego urządzeń.Gates nigdy nie krył sympatii do smartfonów z Androidem. We wcześniejszych wywiadach wielokrotnie wspominał, że woli sprzęty bazujące na systemie Google, niż te od Apple. Wciąż nie jest jednak jasne, dlaczego założyciel Microsoftu nie wybrał Surface’a Duo 2, który przecież powinien być znacznie bliższy sercu miliardera, a również ma duże ekrany, Androida i solidną specyfikację.Smartfony to oczywiście nie jedyny temat, jaki został poruszony podczas sesji AMA. Bill Gates odniósł się w niej do wielu innych kwestii, a szczególnie gorące okazały się wątki dotyczące koronawirusa i bitcoina.Jeśli chodzi o tematy pandemiczne - założyciel Microsoftu został zapytany o szczepionki, a dokładniej o to, czy teorie spiskowe mówiące o mikroprocesorach instalowanych ludziom przy pomocy szczepionek na COVID-19 mają jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości. Gates oczywiście zaprzeczył i zaznaczył, że nie jest mu do niczego potrzebna wiedza gdzie znajdują się w danej chwili i co robią wszyscy ludzie.Gdy rozmowa zeszła na temat bitcoina, miliarder po raz kolejny podzielił się daleko idącym sceptycyzmem w stosunku do cyfrowych aktywów. Wyznał, że sam nie posiada bitcoina ani żadnych innych kryptowalut i nie wierzy, że są one wartościowe. Według niego, o wartości konkretnych firm świadczy to, jakie produkty wytwarzają, albo w jaki sposób to robią, a kryptowaluty bazują tylko i wyłącznie na spekulacji.Źródło: Reddit / fot. tyt. Twitter