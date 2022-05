Laptop Helion 300 z ekranem 3D i inne gamingowe nowości Acer Predator

Acer ogłosił w tym tygodniu wiele nowości w swojej ofercie. Całkiem sporo także w należącej do niego gamingowej submarce Predator. Wśród zapowiedzi znajdziemy kilka laptopów (w tym jeden z unikalnym ekranem 3D) i dwa monitory dla graczy, także pod główną marką Acer.



Predator Helios 300 SpatialLabs Edition nie potrzebuje okularów do odbierania widoku w pełnym 3D

Obraz 3D nie przyjął się powszechnie w warunkach domowych. Jednym z powodów była konieczność noszenia specjalnych okularów, choć Nintendo (nie tylko oni, ale w przypadku handhelda Japończyków, był najpopularniejszym sprzętem tego typu) udało się obejść tę kwestię. Gamingowa submarka Acera również korzysta z generowania obrazów 3D bez okularów.

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie - "Efekt SpatialLabs to połączenie technologii śledzenia wzroku, stereoskopii 3D i renderowania obrazu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz laptopa gamingowego Predator Helios 300 SpatialLabs Edition składa się z 15,6-calowego panelu UHD 2D oraz optycznie połączonej z nim soczewki ciekłokrystalicznej, tworzących razem innowacyjny moduł z funkcją przełączania między klasycznym widokiem 2D i stereoskopowym widokiem 3D."Oczywiście poza specjalnym trybem obrazu 3D, gamingowy laptop Predator Helin 300 SpatialLabs Edition jest po prostu wydajnym urządzeniem. Można w nim znaleźć procesory Intel Core i9 12 generacji, mobilne karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080, 32 GB RAM typu DDR5-4800 czy nośniki SSD PCIe 4.0 NVMe (i to w macierzy RAID 0). Dwa wentylatory (w tym 3D AeroBlade 5 generacji) i pasta termoprzewodząca (nie sylikonowa, a ciekły metal) wraz z technologią Acer CoolBost mają zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła przy niedużej głośności systemu.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition PT315-55s wygląda naprawdę solidnie / Foto: Acer

Zgrabny i pełen wydajnych komponentów laptop Predator Triron 300 SE

Laptop wyposażony jest w technologię sieci Killer DoubleShot Pro wraz z modułem WiFi 6E i przewodowym LAN (E2600+1675i) oraz sporo portów (między innymi HDMI 2.1, Thunderbolt 4, czy UBS 3.2 Gen 2). Gamingowy laptop Predator Helios 300 SpatialLabs Edition o nazwie kodowej PT315-55s, trafi do sprzedaży w regionie EMEA we wrześniu, w cenie od 3299 euro, co daje w prostym przeliczeniu prawie 15300 złotych.Jeśli nie potrzebujecie obrazu 3D, tylko zwyczajnego wydajnego laptopa dla graczy z dobrym ekranem, to Acer przygotował też Predatora Triton 300 SE PT314-52. Można w nim znaleźć procesory Intel Core 12 generacji, karty graficzne z serii Nvidia GeForce RTX 3000 czy (w edycji 16-calowej, mniejszy 14-calowy ma niższe parametry obrazu) wyświetlacze OLED 2K w proporcjach 16:10 z technologią Nvidia G-Sync i o podwyższonym odświeżaniu 240 Hz. Podobnie jak w wyżej opisywanym modelu, firma zastosowała w nim chłodzenie z 3D AeroBlade 5 generacji z ciekłym metalem.