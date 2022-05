Lekkie i wydajne ultrabooki LG gram 2022 już w przedsprzedaży z gratisami w promocji

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o prezentacji laptopów LG gram 2022. Można było wśród nich znaleźć lekkie modele nakierowane na różnego typu użytkowników (np. ceniących konwertowalne dotykowe konstrukcje, nieco większe matryce albo dedykowane GPU). Po niespełna miesiącu, w końcu można zamówić w przedsprzedaży opisywane ultrabooki. I to w promocji z interesującymi dodatkami.

Procesory Intel Core 12 gen, SSD NVMe PCIe 4.0, matowe matryce i solidna budowa w LG gram 2022

W najnowszej odsłownie laptopów LG gram możecie znaleźć procesory Intel Core 12 generacji (w tym Intel Core i7), do 32 GB RAM LPDDR5, szybkie nośniki SSD NVMe PCIe 4.0, grafiki Intel Xe (opcjonalnie dedykowane mobilne RTX 2050), matowe ekrany o rozdzielczości do 2K i przekątnej 14, 15,6 lub 17 cali czy najnowsze standardy portów i łączności (w tym WiFi 6E). Większość ma standardową konstrukcję, ale znajdą się też modele konwertowalne z dotykowym ekranem i rysikiem. Jeśli chcecie poznać jeszcze więcej szczegółów na temat specyfikacji i możliwości tych maszyn, to najlepiej sprawdzić kwietniowy