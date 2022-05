Telefony z serii Blackview BL8800 w promocji na AliExpress. Kup je za pół ceny

Producent obniżył cenę aż o 50%.

Już niedługo będziemy mieli okazję zakupić pancerny smartfon Blackview BL8800 i BL8800 Pro za połowę ceny. Akcja, ale już teraz można dodać interesujący nas produkt do koszyka.Oba telefony są do siebie bardzo zbliżone pod kątem specyfikacji. Największą różnicę zauważymy w ich aparatach. W przypadku BL8800 dostaniemy do dyspozycji 50 Mpix kamerkę główną ISOCELL JN1, aparat szerokokątny (117°) 8 Mpix, oczko 2 Mpix do zdjęć makro orazwraz z 2 emiterami podczerwieni.Blackview BL8800 Pro także wyposażono w kamerkę 50 Mpix i aparat 2 Mpix do zdjęć makro, ale zamiast noktowizji, znajdziemy tu termowizję. Producent wyposażył BL8800 Pro wi towarzyszący jej aparat pomocniczy 5 Mpix. W obu telefonach na froncie znajdziemy obiektyw ISOCELL 3P9 16 Mpix.Jeżeli chodzi o pozostałe podzespoły to oba telefony korzystają z 8-rdzeniowego procesoraobsługującego sieć 5G. Układ wspierany jest przez 8 GB LPDDR4X RAM oraz 128 GB szybkiej pamięci masowej UFS 2.1.