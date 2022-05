Poznaliśmy datę debiutu Xiaomi Mi Band 7

Premiera opaski zbliża się wielkimi krokami.

Ujawniono datę premiery Xiaomi Mi Band 7

Wszystko wskazuje na to, że urządzenie Xiaomi Mi Band 7 pojawi się na chińskim rynku już 24 maja, kiedy to zostanie zaprezentowane wraz z innymi sprzętami od chińskiego producenta. Oficjalnych informacji dotyczących szeregu zaimplementowanych w opasce funkcji nadal jednak brak.Nie da się ukryć, że zapewne mnóstwo osób z niecierpliwością wyczekuje na premierę opaski sportowej nowej generacji od Xiaomi. Tym razem bowiem doczekać mamy się chociażby czujnika GPS , który jest wyczekiwany przez konsumentów od naprawdę długiego czasu. Właśnie dowiedzieliśmy się, iż do ujawnienia wszystkich „tajemnic” pozostało zaledwie kilka dni.Na portalu Weibo udostępniony oficjalny plakat potwierdzający, że– tego samego dnia, co smartfony z serii Redmi Note 11T. Opublikowana grafika tak naprawdę nie mówi, bowiem ukazuje urządzenie łudząco podobne do poprzednika. Nikt jednak raczej nie spodziewał się wizualnej rewolucji, prawda? Otrzymać mamy większy ekran z funkcją Always On. Plotki sugerują 1,56-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 192x490 pikseli.Znaczący postęp oczekiwany jest z kolei jeśli chodzi o wnętrze opaski. Mowa tu chociażby o(ponad dwa razy bardziej pojemna niż ta w „szóstce), co ma sugerować plany implementacji modułu GPS. Poza tym niektóre doniesienia informują o obecności czujnika monitorującego poziom tlenu we krwi.Poza tym doczekać się mamy inteligentnego alarmu czy specjalnego trybu oszczędzania baterii. Jeśli zaś chodzi o cenę, to tutaj zmian zbytnio nie uświadczymy. Plotki wskazują na 224 juany (około 150 złotych) oraz 269 juany (około 180 złotych) jeśli chodzi o wariant z NFC. Jeśli szalejąca inflacja nie zdziała cudów, to. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Na razie jednak musimy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na oficjalne wydarzenie, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wtedy też poznamy pełną specyfikację opaski, jej funkcje, cenę oraz dostępność na innych rynkach. Jeśli planujecie zakupić Mi Band 7, to warto śledzić wszelkie doniesienia na ten temat.Źródło: Gizmochina