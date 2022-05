Huawei i ZTE zbanowane w kolejnym kraju

Kolejny cios w chińskie firmy.

Minęły już ponad trzy lata od kiedy Stany Zjednoczone jedną decyzją zniszczyły biznes smartfonów Huawei poza Chinami. Ban nałożony na chińskiego producenta przez administrację Donalda Trumpa sprawił, że urządzenia te utraciły dostęp do usług Google. W 2021 roku prezydent USA zablokował wszystkie inwestycje w Huawei , co było kolejnym ciosem wymierzonym w ambitnego giganta. Teraz Huawei i ZTE zostały zbanowane przez Kanadę.W raporcie opublikowanym przez Bloomberga premier Kanady Justin Trudeau miał być bliski podjęcia ostatecznej decyzji, w wyniku której kraj ten miałby nałożyć całkowity zakaz handlu na Huawei. Wiązałby się on z analogicznymi konsekwencjami do tych, które przyniósł zakaz Stanów Zjednoczonych z 2019 roku. Wkrótce po opublikowaniu raportu rząd Kanady zwołał konferencję, podczas której ogłosił zakaz.Kanadyjski minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino i kanadyjski minister ds. innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego Francois-Philippe Champagne potwierdzili w trakcie konferencji prasowej blokadę nakładaną na ZTE i Huawei. Urzędnicy podali, że powodem zablokowania działalności obu podmiotów są obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa kraju.

"Ogłaszamy nasz zamiar zakazu włączania produktów i usług Huawei i ZTE do kanadyjskich systemów telekomunikacyjnych po pełnym przeglądzie dokonanym przez nasze agencje bezpieczeństwa i w porozumieniu z naszymi najbliższymi sojusznikami.

Powiem bardzo jasno, zawsze będziemy chronić bezpieczeństwo Kanadyjczyków i podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczyć naszą infrastrukturę telekomunikacyjną.

Firmy telekomunikacyjne w Kanadzie nie będą mogły włączać go do swoich sieci, produktów lub usług, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu. Dostawcy, którzy już zainstalowali ten sprzęt, będą musieli zaprzestać jego używania i usunąć go w ramach planów, które ogłaszamy dzisiaj."

"To nigdy nie był wyścig. Chodziło o podjęcie właściwej decyzji i zapewnienie ram do ochrony naszej infrastruktury. To właściwa decyzja."

Trudne relacje kanadyjsko-chińskie

Źródło: Instalki.plOświadczenie wygłoszone podczas spotkania z mediami brzmiało następująco:Dlaczego dopiero teraz? Francois-Philippe Champagne powiedział:Bez wyciągania pochopnych wniosków można bezpiecznie założyć, że sprzedaż telefonów Huawei z obsługą 5G zostanie zakazana w Kanadzie. Czy wszystkich innych również? Czas pokaże.Autorzy raportu podają, iż Kanada opóźniała swoją decyzję, starając się uniknąć zwiększania napięć pomiędzy Kanadą a Chinami. Stosunki między tymi dwoma państwami mocno pogorszyły się w ostatnich latach. Dość powiedzieć, że Kanada aresztowała dyrektora finansowego Huawei w 2018 roku, w odpowiedzi na co Chiny ukarały więzieniem byłego dyplomatę Michaela Spavora i przedsiębiorcę Michaela Kovriga.Źródło: Bloomberg