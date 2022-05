Smartfony realme narzo 50 i narzo 50A Prime już za kilka dni w polskich sklepach

Marka realme ponownie uderza w segment tańszych smartfonów poniżej tysiąca złotych. Już za kilak dni będzie można kupić modele takie jak realme narzo 50 i realme narzo 50A Prime. Charakteryzują się całkiem niezłą wydajnością w tym segmencie rynku, a jeden z nich ma nawet szybki ekran 120 Hz.



realme narzo 50, czyli niedrogi smartfon z szybkim ekranem i niezłym procesorem

Jeśli nie chcecie wydawać bardzo dużo na telefon, a wciąż mieć dobrą wydajność, to realme narzo 50 dysponuje ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio G96 (2 x Cortex-A76 + 6 x Cortex-A55) z grafiką Mali-G57 MC2. Do tego 4 GB RAM, które można wirtualne rozszerzyć do 11 GB. Użytkownicy będą mieć 128 GB przestrzeni na dane. Ekran IPS o przekątnej 6,6 cala ma podwyższoną częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, a próbkowanie dotyku wynosi 180 Hz. Jest też wysoki współczynnik powierzchni ekranu do obudowy wynoszący 90,8 proc. Za to dzięki szybkiemu ładowaniu Dart 33W, ogniwo 5000 mAh można napełnić do końca w 70 minut.





Niezły procesor i ekran 120 Hz poniżej 1000 złotych w realme narzo 50 / Foto: realme



Na trzy aparaty 50 mpx z AI składa się główna matryca z przysłoną f/1.8, a także moduł makro i dodatkowy czarno-biały. Użytkownicy mogą też skorzystać z czterokrotnego zoomu cyfrowego. Smartfon realme narzo 50 waży jedynie 194 g i ma 8,5 mm grubości. Na bocznej krawędzi zamontowano w nim czytnik linii papilarnych. Telefon dostępny będzie w czarnej i niebieskiej edycji obudowy już od 25 maja w cenie 999 złotych.



Tego samego dnia będzie można kupić także bardziej budżetowy model realme narzo 50A Prime

Pozycjonowany nieco niżej realme narzo 50A Prime może pochwalić się jeszcze cieńszą obudową o grubości zaledwie 8,1 mm, a także odrobinę niższą wagą 192,5 g. Producent podkreśla, że jego wzornictwo jest nowoczesne i wpadające w oko. Do wyboru będą sprzedawane edycje czarne i niebieskie. Nowy telefon realme napędza procesor Unisoc T61, który jest wspierany przez 4 GB RAM. Jego bateria 5000 mAh miałaby wystarczać np. na nieprzerwane 72 godziny odtwarzania muzyki.



Niedrogi smartfon realme narzo 50A Prime do codziennego użytkowania / Foto: realme



Ekran o przekątnej 6,6 cala ma rozdzielczość full HD i współczynnik matrycy do obudowy wynoszący 90,7 proc. Układ aparatów jest podobny jak w realme narzo 50. To też trzy obiektywy 50 mpx AI o przysłonie f/1.8, makro i czarno-białym sensorze. Za to kamerka selfie ma 8 mpx. Przestrzeń na dane dla użytkownika jest o połowę mniejsza niż w wyższym modelu i wynosi 64 GB. Smartfon realme narzo 50A Prime zadebiutuje również 25 maja, choć nie podano w jakiej dokładnie cenie, ale na pewno będzie niższa niż w przypadku realme narzo 50.





