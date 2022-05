Trójzakresowy router AVM Fritz!Box 4060 WiFi 6 z DECT, mesh i USB

Znana z zaawansowanych routerów i innych urządzeń sieciowych niemiecka firma AVM, właśnie przedstawiła swój nowy wysoki model routera. AVM Fritz!Box 4060 może pochwalić się chociażby obecnością trzypasmowego WiFi 6 ax, WiFi Mesh, DECT, DECT ULE czy USB z możliwością stworzenia serwera NAS.



Szybka sieć przewodowa i bezprzewodowa oraz wiele możliwości z routerem Fritz!Box 4060

Przede wszystkim można w nim liczyć na mocną sieć WiFi 6 ax o trzech pasmach, która jest rozgłaszana przy pomocy aż 12 anten w systemie 4x4. Każde z dwóch pasm 5 GHz osiąga maksymalnie 2400 Mb/s, a jedno pasmo 2,4 GHz do 1200 Mb/s. Porty LAN pracują w standardzie gigabitowym, a WAN (standardowo na RJ-45) ma 2,5 Gb/s, więc sprzęt nada się nawet do jeszcze szybszych łącz internetowych niż typowy maksymalny standard 1 Gb/s.





Router Fritz!Box 4060 dobrze odnajdzie się wizualnie pośród różnych sprzętów w domu / Foto: AVM



Jeśli mimo wszystko pokrycie budynku siecią WiFi będzie za małe, to można skorzystać z technologii WiFi mesh i spiąć router z innymi sprzętami sieciowymi (np. wzmacniaczem AVM Fritz!Reapeter 6000 i sparować go jednym dotknięciem przycisku) dla uzyskania lepszego zasięgu.



Jeśli mimo wszystko pokrycie budynku siecią WiFi będzie za małe, to można skorzystać z technologii WiFi mesh i spiąć router z innymi sprzętami sieciowymi (np.i sparować go jednym dotknięciem przycisku) dla uzyskania lepszego zasięgu.

Router Fritz!Box 4060 ma 3 porty LAN 1 Gb/s i 1 port WAN 2,5 Gb/s, a także 1 gniazdo USB 3.0 / Foto: AVM



Router AVM Fritz!Box 4060 wspiera chociażby DECT i DECT ULE do działania nawet w ramach smart home oraz z telefonami VoIP. Na routerze da się też włączyć serwer plików NAS (po podłączeniu nośnika do wbudowanego portu USB 3.0) czy korzystać z VPN. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego zarządzania mobilną aplikacją, wydzielenia sieci dla gości, kontroli rodzicielskiej i innych funkcji typowych dla routerów AVM Fritz!



Router Fritz!Box 4060 już teraz do kupienia w polskich sklepach

Oficjalna europejska cena routera AVM Fritz!Box 4060 została ustalona na 268 euro, co daje w prostym przeliczeniu około 1250 złotych, ale w polskich sklepach można go znaleźć już nawet od 1160 złotych. Producent zapewnia dla niego aż pięcioletni okres gwarancji.





Zobacz również: Rewolucyjna technologia. eSIM nawet w starszym pozbawionym jej smartfonie



Źródło i foto: AVM Źródło i foto: AVM

Wszechstronny i mocny sprzęt sieciowy.