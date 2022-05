Polacy wydają coraz więcej na smartfony. Rośnie popularność najmu

Chętnie kupujemy nowe smartfony

Kiedy wymieniamy i jak kupujemy smartfony?

Chętnie sięgamy po akcesoria

Jak finansujemy zakup nowego smartfona?

Już niemal 40 proc. badanych Polaków posiada smartfon wart- wynika z najnowszego raportu Smart Barometr 2022 zrealizowanego przez Digital Care przy współpracy z firmą badawczą Kantar. To o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2019 roku. Aż 60% Polaków korzysta ze słuchawek bezprzewodowych a niemal 2/3 ma smartwatch lub smartband zintegrowany ze swoim smartfonem. Coraz popularniejszy staje się także najmem urządzeń.Z badania wynika, iż mimo pandemii i rosnącej inflacji Polacy nadal chętnie kupują nowe smartfony. Już co czwarty z konsumentów na co dzień korzysta z więcej niż jednego smartfona (28%), najwięcej (32%) w grupie wiekowej 40-49 lat. W szufladach zalegają kolejne urządzenia – ponad połowa Polaków trzyma w nich co najmniej dwa stare telefony.Dodatkowo aż 60% badanych korzysta ze smartfona, który ma nie więcej niż 1,5 roku. To o ponad 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2019 roku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku szacowanej wartości smartfonów. 37% badanych deklaruje, że ich urządzenie jest warte więcej niż 1000 zł, co również oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku. Najwięcej osób z najdroższymi smartfonami wartymi powyżej 1000 zł, bo 45%, jest w najmłodszej badanej grupie wiekowej 18-29 lat.Zdecydowana większość urządzeń posiada system Android (86 proc.). 12 proc. badanych ma w swoim telefonie system iOS.Najczęściej wskazywanym powodem wymiany telefonu jest awaria starego urządzenia (44%) lub jego zniszczenie (36%), a także brak wsparcia technologicznego ze strony producenta (25%). 31% wymienia smartfon wtedy, kiedy otrzyma nową, atrakcyjną ofertę. 82% osób decyduje się na taki krok co dwa lata lub rzadziej, ale ponad 40% badanych chciałoby wymieniać telefon częściej.Badani najczęściej kupowali swoje telefony u operatorów komórkowych (33%), w stacjonarnych sklepach RTV/AGD (26%) oraz na Allegro (13%), a także w innych sklepach internetowych (6%).Badanie pokazuje duże zainteresowanie Polaków akcesoriami zintegrowanymi ze smartfonami. W ankietowanej grupie z bezprzewodowych słuchawek korzysta 58% respondentów, po głośniki bezprzewodowe sięga 40% osób, smartwatche nosi 38% badanych a smartbandy kolejne 22%. Z drugiej strony zaledwie 1% konsumentów integruje swój smartfon z samochodem i z telewizorem. 4% korzysta z AirTaga.„Badanie pokazało, że podczas zakupu smartfona Polacy coraz częściej szukają jakości i wybierają droższe modele, które posłużą im na dłużej, dobierając do nich wygodne akcesoria. Blisko połowa płaci za zakup smartfona jednorazowo kartą lub gotówką a druga połowa korzysta z możliwości rozłożenia płatności w czasie – dolicza je do swojego abonamentu za usługi telekomunikacyjne, korzysta z rat 0%, wynajmu lub leasingu.” – powiedział Michał Dąbrowski, Członek Zarządu Digital Care.Chcąc korzystać z urządzeń wysokiej jakości, a więc również droższych – Polacy poszukują różnych form finansowania sprzętu. Potwierdzają to wyniki Smart Barometru pokazujące, że stopniowo rośnie popularność najmu elektroniki. Jest on już równie często wybierany jak kredyt czy leasing, szczególnie w przypadku smartfonów marki Apple.Najchętniej wynajmowany w iMad sprzęt to smartfony (71%), laptopy (20%), tablety (5%), ale także smartwatche (3%). Wśród smartfonów najpopularniejsze modele to iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. 70% korzystających z najmu to mężczyźni. Co ważne, 2/3 klientów biorąc sprzęt w najem decyduje się na dokupienie ochrony, dzięki której nie muszą się martwić o koszty naprawy urządzenia w przypadku jego uszkodzenia.Wśród największych korzyści płynących z najmu wskazywane są możliwość wymiany urządzenia na nowsze w trakcie trwania umowy (70%) oraz niska opłata miesięczna (52%). Większość klientów korzystających z najmu planuje wymienić urządzenie, jak tylko na rynku pojawi się nowy model telefonu (50%) lub zwrócić urządzenie i podpisać umowę na kolejne (20%).Wyniki po roku od wprowadzenia przez iMad najmu na polski rynek jasno pokazują, że usługa ta ma ogromy potencjał, chociaż konieczna jest edukacja w tym obszarze – ponad 50% badanych nadal nie słyszało o najmie urządzeń mobilnych.Źródło: Digital Care