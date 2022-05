Wyciekła data premiery iPhone 14

Data premiery iPhone 14

Przecieki na temat iPhone 14 pojawiają się w sieci coraz częściej, a to oznacza tylko jedno: zbliżającą się premierę nowych smartfonów Apple. W połowie kwietnia informowaliśmy Was o tym, że Apple może zaskoczyć nietypowym modelem iPhone 14 . 9 maja poznaliśmy ceny iPhone 14 , oczywiście na tę chwilę jedynie nie oficjalne. Ostatnim elementem układanki jest oczywiście data premiery iPhone 14, która to właśnie została podana przez leakstera iDropNews.Data premiery smartfonów iPhone 14 została podobno ustalona na 13 września. Nie jest to gigantycznym zaskoczeniem, bowiem spodziewano się jej mniej więcej w tym czasie. Apple September Event odbędzie się we wtorek, także warto zaznaczyć sobie tę datę w kalendarzu. Tak, nie jest oficjalna, ale...