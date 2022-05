Audictus Aurora PRO to nowy głośnik Bluetooth z RGB

Audictus Aurora PRO - niedrogi głośnik Bluetooth z podświetleniem RGB

Jeżeli szukaliście kiedyś frazy najlepszy głośnik Bluetooth w niskiej cenie w Google, wiecie zapewne, że na rynku znajduje się całe zatrzęsienie produktów tego typu. Oczywiście nie każdy jest najlepszy, ale wybór jest po prostu gigantyczny. Do puli produktów dołączył właśnie niedrogi głośnik Bluetooth marki Audictus. "Niedrogi" to oczywiście pojęcie względne, ale cena sugeruje, że można się po nim spodziewać niezłego stosunku możliwości i brzmienia do ceny.Audictus to polska marka sprzętu audio, która w swojej ofercie miała już do tej pory dwa bezprzewodowe głośniki Bluetooth. Mowa o modelach Aurora i Aurora Mini, cieszących się według producenta pozytywnymi opiniami ze strony użytkowników. Teraz grono to rozszerza prawdopodobnie najładniejsze z akcesoriów w postaci głośniczka Audictus Aurora Pro.Audictus Aurora PRO to sprzęt o mocy RMS wynoszącej 20 W. Pasmo przenoszenia głośnika to 30 - 20 kHz, a dynamika przetworników wynosi 72 dB. Głośnik łączy się z komputerami osobistymi i smartfonami bezprzewodowo za sprawą technologii Bluetooth 5.0. Uwagę zwraca oczywiście podświetlenie RGB.