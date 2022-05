Ruszyła potężna wyprzedaż Xiaomi. Kosmiczne przeceny

Kosmiczne Przeceny Xiaomi

Kosmiczne Przeceny Xiaomi - lista urządzeń

Mi Note 10 Lite 6/64GB - 1 599 złotych (cena promocyjna: 999 złotych )

) POCO X3 Pro 6/128GB - 1 199 złotych (cena promocyjna: 949 złotych )

) POCO X3 Pro 8/256GB - 1 399 złotych (cena promocyjna: 1 099 złotych )

) Mi 10 Lite 5G 6/128GB - 1 799 złotych (cena promocyjna: 1 099 złotych )

) Mi 10 Lite 5G 6/64GB - 1 699 złotych (cena promocyjna: 999 złotych )

) Mi 10T Lite 6/64GB - 1 499 złotych (cena promocyjna: 899 złotych )

) Mi 11 Lite 5G 6/128GB - 1 899 złotych (cena promocyjna: 1 199 złotych )

) Mi 11 Lite 5G 8/128GB - 1 999 złotych (cena promocyjna: 1 299 złotych )

) Mi 11 Lite 6/128GB - 1 599 złotych (cena promocyjna: 1 149 złotych )

) Mi 11 Lite 6/64GB - 1 499 złotych (cena promocyjna: 949 złotych )

) Mi 11i 8/128GB - 2 799 złotych (cena promocyjna: 1 899 złotych )

) Mi 11i 8/256GB - 2 999 złotych (cena promocyjna: 1 999 złotych )

) Redmi Note 10 4/128GB - 999 złotych (cena promocyjna: 749 złotych )

) Redmi Note 10 5G 4/128GB - 1 199 złotych (cena promocyjna: 849 złotych )

) Redmi Note 10 5G 4/64GB - 1 099 złotych (cena promocyjna: 749 złotych )

) Redmi Note 9 Pro 6/128GB - 1 399 złotych (cena promocyjna: 949 złotych )

) Redmi Note 9 Pro 6/64GB - 1 299 złotych (cena promocyjna: 849 złotych)

Promocja na sprzęt Xiaomi to coś, co powinno zainteresować naprawdę pokaźną liczbę Polaków. Skąd to śmiałe założenie? Cóż, sugerują to coraz lepsze wyniki sprzedażowe produktów tej marki. Bez względu na to czy chodzi o smartfony, czy inteligentne opaski, czy też kilka innych rodzajów urządzeń, Xiaomi znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o udziały w polskim rynku. W tym kontekście wierzę, że zainteresuje Was wyprzedaż smartfonów Xiaomi, która ruszyła właśnie w sklepach internetowych mi-home.pl oraz mi-store.pl.Kosmiczne przeceny to duża akcja promocyjna, w ramach której w niższej cenie można kupić smartfony Xiaomi, Redmi i POCO. Ceny są o tyle atrakcyjne, że na zakupie zaoszczędzić da się nawet 1000 złotych. Opisywana wyprzedaż potrwa do 29 maja 2022 roku włącznie.Lista przecenionych urządzeń Xiaomi znajduje się poniżej. Pamiętajcie, że są to ceny rekomendowane, więc niektóre urządzenia mogą być tańsze lub droższe niż w opublikowanym zestawieniu.Przecenione smartfony Xiaomi, Redmi i POCO znajdziecie pod tym adresem w mi-home.pl oraz tym w mi-store.pl.Znaleźliście coś dla siebie? Jak oceniacie powyższe ceny?Źródło: Xiaomi