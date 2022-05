Sprzedaż płyt CD ma się doskonale. Zaskoczeni?

Rynek streamingu króluje, ale...

Żyjemy w czasach, w których niemal zupełnie zapomnieliśmy o kasetach magnetofonowych, płytach winylowych i płytach CD. Nic dziwnego, bowiem dostęp do szybkiego internetu oraz zmiana modelu dystrybucji filmów i muzyki sprawiły, że nośniki te wydają się zbyteczne. Wbrew powszechnej opinii sprzedaż winyli ma się doskonale kasety magnetofonowe sprzedają się jak szalone, a płyty CD wcale nie odeszły jeszcze do lamusa.Gdy chcemy obejrzeć film kierujemy się zazwyczaj do serwisów VOD. Jasne, niektórzy nadal korzystają z torrentów, ale spuśćmy na to zasłonę milczenia. Pragnąc posłuchać muzyki sięgamy po Spotify , Apple Music, Tidal i podobne usługi. Według raportu Recording Industry Association of America przychody z tytułu streamowania muzyki w Stanach Zjednoczonych wynoszą 12,4 miliarda dolarów, czyli ok. 55 miliarda złotych. To aż 83 procent wszystkich przychodów branży muzycznej w USA. Sprzedaż nośników CD ma się mimo to coraz lepiej nie tylko tam, ale również w Polsce.W 2021 roku Polacy kupili ponad 1,3 miliona płyt CD z pierwszej setki rocznego zestawienia OLiS - oficjalnej listy sprzedaży detalicznej polskiego Związku Producentów Audio-Video. Jak się okazuje dobra sprzedaż CD to trend globalny. Recording Industry Association of America (RIAA) podaje, że w 2021 roku w USA sprzedano o 15 milionów płyt CD więcej, niż w 2020 roku. Podobnie sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Hiszpanii i Włoszech......po raz pierwszy od 17 lat!