Onkyo ogłosiło bankructwo. Smutny dzień dla audiofili

Nie nadążasz za zmieniającym się rynkiem, wypadasz z gry

Sprzęt Onkyo zbierał dobre recenzje jeszcze do niedawna

Onkyo to japoński producent, którego pamięta chyba każdy miłośnik muzyki i sprzętu audio, zwłaszcza z lat 90' XX wieku. Podmiot założony w 1946 roku wpadła w poważne problemy finansowe, skutkujące koniecznością ogłoszenia upadłości. Niestety, nie pomogła sprzedaż części biznesu firmom Sharp i Voxx International. Onkyo znalazło się na równi pochyłej od początku XXI wieku, kiedy to wzrost popularności odnotowały przenośne odtwarzacze muzyczne i smartfony.W piątek przedstawiciele Onkyo złożyli do sądu okręgowego w Osace dokumenty poświadczające o bankructwie. Firma jest zadłużona na ok. 3,1 miliarda jenów, co stanowi równowartość ok. 107 milionów złotych, donosi Nikkei. Marka Onkyo przetrwa tylko ze względu na wcześniejsze umowy z wymienionymi wyżej podmiotami. Ponadto, biznes słuchawkowy odsprzedano w ręce funduszu inwestycyjnego, który zapewne również będzie korzystał z praw do jej używania.Pierwsza oznaka problemów pojawiła się w 2019 roku, kiedy to Onkyo bezskutecznie próbowało sprzedać dział audio firmie Sound United – właścicielowi Denon i Marantz – za 73 miliony dolarów. Firma chciała później prowadzić działalność na mniejszą skalę, ale nie mogła powstrzymać pogarszających się problemów z finansami, przekazali przedstawiciele Onkyo w rozmowie z Nikkei.– podano.Firma z siedzibą w Osace została wycofana z giełdy w sierpniu. Dwie spółki zależne zajmujące się OEM (produkcją oryginalnego sprzętu) i sprzedażą Onkyo złożyły w marcu dobrowolną upadłość.Onkyo zyskało sławę głównie za sprawą swoich wież i wzmacniaczy z lat 90' ubiegłego wieku, a także produkowanych później głośników i amplitunerów. Nawet wśród nowszych produktów nie brakowało urządzeń pozytywnie ocenianych. Wymienić tu można chociażby doskonały wzmacniaczŹródło: Nikkei