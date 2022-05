Elegancki Huawei Watch GT 3 Pro. Zamów smartwatch z promocją w przedsprzedaży

Najnowsze zaawansowane inteligentne zegarki marki Huawei pojawią się w regularnej polskiej sprzedaży w pierwszych dniach czerwca, ale już teraz można je zamówić w ofercie przedsprzedażowej wraz z ciekawymi gratisami. Huawei Watch GT 3 Pro będzie dostępny w edycji z tytanową kopertą oraz z nieco mniejszą ceramiczną.



Tytan, ceramika i szafirowe szkło, to eleganckie i trwałe połączenie

Tytanowa edycja Huawei Watch GT 3 Pro ma 46 mm średnicy. To bardzo eleganckie urządzenie ze wzornictwem klasy premium, które przypomina tradycyjne zegarki. Dzięki zastosowaniu tytanu dla obudowy i szafirowego szkła w roli ochrony ekranu, charakteryzuje się też dużą trwałością. Od spodu znajdziemy delikatna w dotyku ceramikę. Smartwatch został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Sterowanie odbywa się za pomocą obracanej koronki i przycisku EKG. Watch GT3 Pro 46 mm dostępny będzie też w wersji z czarnym fluorescencyjnym paskiem za 1699 złotych oraz z szarym skórzanym paskiem za 1699 złotych.

Przechodząc do mniejszego Huawei Watch GT 3 Pro z ceramiczną kopertą o szerokości 43 mm, jego ekran ma nieco mniejszą przekątną wynoszącą 1,32 cala. To również AMOLED z 466 x 466 px i szkłem szafirowym. Smartwatch także zawiera przycisk EKG i obrotową koronkę. Watch GT3 Pro 43 mm dostępny będzie w wersji ze skórzanym paskiem za 1999 złotych i z ceramiczną bransoletą za 2399 złotych.Zegarki Watch GT 3 Pro mają akumulatory pozwalające na 14 dni bez konieczności ładowania lub 8 dni dla intensywnego użytkowania w wersji 46 mm, a w mniejszej 43 mm jest to odpowiednio 8 dni lub 4 dni. Bezprzewodowe ładowanie jest o 30 proc. szybsze w porównaniu do Huawei Watch GT 2 Pro. Firma wyposażyła swoje smart zegarki w technologię monitorowania stanu zdrowia TruSeen 5.0+. Możemy liczyć między innymi na ciągłe śledzenie tętna, natlenienia krwi, snu, oddychania, cyklu menstruacyjnego czy analizę stresu.

Huawei Watch GT 3 Pro w ceramicznej edycji 43 mm / Foto: Huawei





Steruj Huawei Watch GT 3 Pro z asystentem głosowym i podepnij zegarek do Androida lub iOS



Z Huawei Watch GT 3 Pro można nurkować naawet na 30 metrów / Foto: Huawei





Kup Huawei Watch GT 3 Pro w przedsprzedaży i odbierz słuchawki, rabat, pasek oraz wagę

Do dyspozycji jest aż 100 trybów treningowych dla różnych aktywności. W tym specjalne inteligentne treningi biegowe wraz z klasyfikacją zdolności RAI i spersonalizowanymi podpowiedziami. Ważnym dodatkiem jest też dwuzakresowe, pięciosystemowe pozycjonowanie GNSS dla tras biegowych czy specjalny tryb do nurkowania. Huawei Watch GT 3 pro jest zgodny z normą EN 13319 i pozwala na zanurzenie się do 30 metrów zarówno w wodzie morskiej jak i słodkiej.Ze smartwatchy Huwei Watch GT 3 Pro można wykonywać połączenia głosowe po sparowaniu Bluetooth ze smartfonem. Dostępny jest też rejestr rozmów i sterowanie połączeniami na telefon (szybkie odrzucanie), odpowiadanie na wiadomości czy wyciszanie. Ciekawym dodatkiem jest obsługa asystenta głosowego do zarządzania działaniem smartwatcha (np. ustawienie budzików).Dzięki setkom tarcz (w dodatku mogą nimi stać się obrazy z galerii), w tym tarczom dynamicznym, można łatwo personalizować swoje zegarki Huawei GT Pro 3. Edycja 43 mm ma też specjalną tarczę z kielichem kwiatu, który zmienia kształt w zależności od pory dnia. Smartwatche Huwei GT 3 Pro współpracują z telefonami na Androidzie (niezbędna jest aplikacja pobrana po zeskanowaniu kodu QR lub z Huawei AppGallery) i iOS (program dostępny w AppStore).Od 18 maja aż do 5 czerwca (lub wyczerpania zapasów) można zamówić smartwatche Huawei Watch GT 3 Pro w specjalnej przedsprzedażowej ofercie wyłącznie dla firmowego sklepu Huawei.pl. Na użytkowników czekają bonusy: 200 złotych rabatu, szybka dostawa i możliwość dokupienia dodatkowego paska do zegarka za jedynie 9 złotych. Jeśli podzielimy się opinią na temat zakupów, będziemy mogli też odebrać wagę Huawei Scale 3 za symboliczną złotówkę.